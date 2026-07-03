Waldquelle wächst seit 40 Jahren

Nachhaltigkeit als Versprechen an die Zukunft

Auch die Entwicklung des Standorts kann sich sehen lassen. Heute werden in Kobersdorf jährlich weit über 100 Millionen Flaschen Mineralwasser und Getränke produziert. Besonders in den Sommermonaten läuft die Produktion auf Hochtouren: Bis zu 90 Lkw verlassen täglich das Werksgelände, um den Handel in ganz Österreich zu beliefern. Laufend wurde in moderne Abfülltechnik investiert, ohne den natürlichen Ursprung des Wassers zu verändern.