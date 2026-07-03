Waldquelle wächst seit 40 Jahren

Mitten im Grünen, umgeben von Wäldern und einem geschützten Quellgebiet, schlägt seit 40 Jahren das Herz der Waldquelle im burgenländischen Kobersdorf. Was einst klein begann, ist heute einer der wichtigsten Mineralwasser-Standorte Österreichs und ein bedeutender Arbeitgeber für die Region.
Rund 100 Mitarbeiter sorgen Tag für Tag dafür, dass das Mineralwasser direkt an der Quelle abgefüllt und in ganz Österreich ausgeliefert wird. Viele stammen aus der Umgebung und halten dem Unternehmen seit Jahrzehnten die Treue.
Nachhaltigkeit als Versprechen an die Zukunft
Auch die Entwicklung des Standorts kann sich sehen lassen. Heute werden in Kobersdorf jährlich weit über 100 Millionen Flaschen Mineralwasser und Getränke produziert. Besonders in den Sommermonaten läuft die Produktion auf Hochtouren: Bis zu 90 Lkw verlassen täglich das Werksgelände, um den Handel in ganz Österreich zu beliefern. Laufend wurde in moderne Abfülltechnik investiert, ohne den natürlichen Ursprung des Wassers zu verändern.
„Seit dem Aufbau des modernen Abfüllstandorts hat sich Waldquelle zu einem der führenden Mineralwasserunternehmen Österreichs entwickelt. Kobersdorf bleibt dabei das Herzstück unseres Unternehmens“
Geschäftsführer Vítězslav Staněk
Gleichzeitig rückte das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Mittelpunkt. Der Anteil der Glas-Mehrwegflaschen wächst kontinuierlich, die Staplerflotte wurde auf Elektroantrieb umgestellt und bei mehreren Pflanzaktionen wurden bereits mehr als 5.000 Bäume gesetzt. Auch regionale Natur- und Wanderprojekte werden seit Jahren unterstützt.