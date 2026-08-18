„Spitzenweine sollen nie zu früh geöffnet werden!“

Kräftige Rotweine sind nicht mehr so gefragt wie noch vor wenigen Jahren. Der Absatz schrumpft auf den internationalen Märkten. In Österreich macht der Schwund fast 30 Prozent aus. Charakterstärke zeigen Michael Kerschbaum und seine Frau Stephanie aus Horitschon, so wie die Rotweine aus ihrem Haus. Große Leidenschaft steckt hinter einem Herzensprojekt, das mit der zweiten Edition des zehn Jahre gereiften Blaufränkisch ,,X“ voller Enthusiasmus weitergeht. Am 1. Oktober wird der Jahrgang 2016 in einer limitierten Auflage von 3000 handbemalten und nummerierten Flaschen um 119 Euro pro Stück auf den Markt kommen.