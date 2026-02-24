Schuldspruch! Stadtchef muss 60.000 Euro zahlen

Unübliche Vorgehensweise

In weiterer Folge habe die Stadtplanung dann eine interne Stellungnahme zum Vorhaben abgegeben. Das übliche Vorgehen wäre gewesen, diese Stellungnahme an den Bauträger zu schicken, der dann die Möglichkeit hat, ein Gegengutachten zu erstellen oder auf die Vorschläge einzugehen. Dass ein Projekt ohne weitere Einbindung der Stadtplanung und ohne Anpassungen genehmigt worden sei, daran könne er sich nicht erinnern, unterstrich der Ex-Stadtplanungsleiter. Im Fall des vorliegenden Bauprojektes sei es aber so gewesen. Später hätte man erfahren, dass eine Bauverhandlung ausgeschrieben worden sei – allerdings ohne die Stellungnahme in den Bauakt aufgenommen zu haben. „Ich hatte im Zuge des Verfahrens Druck verspürt, das Projekt positiv zu beurteilen“, so der Zeuge. Zusatz: „Wir haben uns bei der Beurteilung dieses Projekts derart verbogen, dass man schon fast die Wirbelsäule krachen gehört hat.“ Konkrete Weisungen seitens des Bürgermeisters habe es aber nicht gegeben.