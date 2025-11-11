Vorteilswelt
OGH hebt Urteil gegen Bürgermeister Tschann auf

Vorarlberg
11.11.2025 11:29
Kann aufatmen: Bürgermeister Simon Tschann.
Kann aufatmen: Bürgermeister Simon Tschann.(Bild: Dorn Chantall)

Der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann wurde vergangenes Jahr wegen Amtsmissbruch verurteilt. Nun hob der Oberste Gerichtshof das Urteil auf – das Verfahren wandert folglich ans Landesgericht Feldkirch zurück. 

Im Jahr 2024 ist Simon Tschann, ÖVP-Bügermeister von Bludenz, am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 51.000 Euro verurteilt worden. Der Vorwurf lautete Amtsmissbrauch und falsche Beurkundung. Nun wurde der Urteilsspruch am Dienstag vom Obersten Gerichtshof aufgehoben – damit geht das Verfahren zurück an das Landesgericht Feldkirch. 

Freispruch und Urteil aufgehoben
In der Causa geht es darum, ob Tschann bei einem Bauprojekt in der Bludenzer Fohrenburgstraße im Jahr 2021 rechtswidrig gehandelt hat. So soll er etwa die Baugenehmigung trotz einer negativen Stellungnahme der Behörde erteilt haben. Am Dienstag hat der OGH entschieden, dass Tschann bei dem Baubescheid in seinem Ermessensspielraum als Amtsinhaber gehandelt habe. Daher müsse das Urteil aufgehoben werden. Vom Vorwurf der falschen Beurkundung wurde er vom OGH freigesprochen. 

Lesen Sie auch:
Im Dezember 2024 stand Simon Tschann in Feldkirch vor Gericht.
Generalprokuratur:
Urteil gegen Bürgermeister Tschann aufheben
12.09.2025
Prozess in Feldkirch
Bürgermeister wegen Amtsmissbrauchs verurteilt
18.12.2024

Tschann hatte gegen das erstinstanzliche Urteil eine Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht und Berufung angemeldet. Stets beteuerte er seine Unschuld. In einer ersten Reaktion zeigte er sich „sehr erleichtert“.

Folgen Sie uns auf