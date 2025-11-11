OGH hebt Urteil gegen Bürgermeister Tschann auf

Der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann wurde vergangenes Jahr wegen Amtsmissbruch verurteilt. Nun hob der Oberste Gerichtshof das Urteil auf – das Verfahren wandert folglich ans Landesgericht Feldkirch zurück.
Im Jahr 2024 ist Simon Tschann, ÖVP-Bügermeister von Bludenz, am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 51.000 Euro verurteilt worden. Der Vorwurf lautete Amtsmissbrauch und falsche Beurkundung. Nun wurde der Urteilsspruch am Dienstag vom Obersten Gerichtshof aufgehoben – damit geht das Verfahren zurück an das Landesgericht Feldkirch.
Freispruch und Urteil aufgehoben
In der Causa geht es darum, ob Tschann bei einem Bauprojekt in der Bludenzer Fohrenburgstraße im Jahr 2021 rechtswidrig gehandelt hat. So soll er etwa die Baugenehmigung trotz einer negativen Stellungnahme der Behörde erteilt haben. Am Dienstag hat der OGH entschieden, dass Tschann bei dem Baubescheid in seinem Ermessensspielraum als Amtsinhaber gehandelt habe. Daher müsse das Urteil aufgehoben werden. Vom Vorwurf der falschen Beurkundung wurde er vom OGH freigesprochen.
Tschann hatte gegen das erstinstanzliche Urteil eine Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht und Berufung angemeldet. Stets beteuerte er seine Unschuld. In einer ersten Reaktion zeigte er sich „sehr erleichtert“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.