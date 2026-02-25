Tschann nach Schuldspruch: „Nicht nachvollziehbar“

„Vertraue auf faire Beurteilung“

Nun ist also erneut der Oberste Gerichtshof am Zug, der das erstinstanzliche Urteil – elf Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 51.000 Euro – aufgehoben hatte, weil die Vorwürfe nicht ausreichend begründet worden seien. Er vertraue auf die Gerechtigkeit der Justiz „und darauf, dass es in den nächsten Instanzen eine faire Beurteilung geben wird“, so Tschann in seinem Statement. Zudem betont er, dass er das Urteil nicht aus Eigeninteresse bekämpfe: „Das ist nicht nur mir ein Anliegen, sondern allen Mitarbeitenden im Rathaus. Sie haben auch in diesem Fall professionelle Arbeit für unsere Stadt geleistet.“ Eine Aussage, die fragwürdig ist: Zum einen suggeriert sie, dass es die städtischen Mitarbeiter waren, welche die Sache verbockt hätten – und sie ignoriert die Tatsache, dass ja Tschann selbst die Einwände der eigenen Stadtplanungsabteilung „übersehen“ hatte.