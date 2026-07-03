Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theatersommer

Reichenaus „Reigen“ mit ansprechenden Wahrheiten

Kultur
03.07.2026 10:59
Die junge Frau (Alexandra Henkel), Der junge Herr (Markus Freistätter)
Die junge Frau (Alexandra Henkel), Der junge Herr (Markus Freistätter)(Bild: Lalo Jodlbauer)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Zweite Premiere in Reichenau: Das Burgtheaterpaar Alexandra Henkel und Dietmar König schärft Schnitzlers oft gespielten „Reigen“ mit gutem Resultat zum feministischen Kammerspiel. Therese Affolter steht an der Spitze des erfreulichen Ensembles.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der „kleine Spielraum“ der Festspiele von Reichenau ist der Ort für das Intime, Aufwand- und Ausstattungslose. Auf der Arenabühne geht es um das Wort und die Kunst der Schauspieler. Die sind dem Publikum so nahe, dass sich unredlicher Applausfang sofort von selbst entlarven würde.

Sehenswertes Ehepaar
Umso interessanter ist es diesmal, den Burgschauspielern Alexandra Henkel und Dietmar König in Doppelfunktion zuzusehen. Ein Paar auch im Leben, haben sie den oft gesehenen „Reigen“ nicht nur inszeniert, sondern verkörpern auch sehenswert das Ehepaar.

Lesen Sie auch:
Maria Happel leitet die Festspiele in Reichenau seit 2022. Heuer zeigt sie an der Rax sechs ...
Maria Happel
„Theater darf vor allem eines nicht – langweilen“
30.06.2026

Die Frage ist, was man der Aufführungsgeschichte noch hinzuzufügen kann. Einerseits ist sie über die Jahrzehnte mit den Besten der Besten überbesetzt. Andererseits schafft Schnitzler derart plastische Charaktere, dass man sie auch ohne Legenden-Entourage vor sich zu sehen meint. Dass das Stück einst Tumulte auslöste, erschließt sich jedenfalls nach wie vor: Im Sinne Freuds werden Nähe und Gefühle durch unverhüllte Gier ersetzt. In der katholisch und männlich dominierten Welt nimmt sich jeder jede. Bis sich am Ende der Kreis mit der Dirne und dem Grafen an den Klassenextremen schließt.

Frivole Gedichte
Auch unter leicht veränderten Umständen – Kirche und Männer haben schon bessere Zeiten erlebt – gibt das noch genug Material für einen erhellenden Abend. Henkel und König arbeiten den feministischen Aspekt heraus, indem sie die Männer bis zur Karikatur schärfen.

Das süße Mädel (Clara Wolfram), Der Dichter (Daniel Jesch)
Das süße Mädel (Clara Wolfram), Der Dichter (Daniel Jesch)(Bild: Lalo Jodlbauer)
Die Dirne (Therese Affolter), Der Graf (Stefan Jürgens)
Die Dirne (Therese Affolter), Der Graf (Stefan Jürgens)(Bild: Lalo Jodlbauer)
Die junge Frau (Alexandra Henkel), Der Ehegatte (Dietmar König)
Die junge Frau (Alexandra Henkel), Der Ehegatte (Dietmar König)(Bild: Lalo Jodlbauer)

Schnitzler wird kein fremdes Wort, aber eine Anzahl seiner erstaunlich scharfen und frivolen Gedichte hinzugefügt. Ein Chor, formiert aus den weiblichen Rollen, ermutigt die deutlich kantigeren und menschenähnlicheren Geschlechtsgenossinnen.

Anmut und Alterslosigkeit
Gespielt wird von allen zehn Mitwirkenden sehr gut. Sollte man jemanden hervorheben, wäre das Therese Affolters Dirne in ihrer selten gesehenen Anmut und Alterslosigkeit. Das inszenierende Paar, Stefanie Dvorak, Daniel Jesch, Stefan Jürgens, Lukas Watzl, Markus Freistätter, Clara Wolfram und Bettina Schwarz profitieren auch von Bernhard Moshammers unpenetrant sinnstiftender Musik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
03.07.2026 10:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.275 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
109.439 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1029 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
831 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
810 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Mehr Kultur
Theatersommer
Reichenaus „Reigen“ mit ansprechenden Wahrheiten
Das sind die Ideen
„Take The A-Train“-Festival erfindet sich 2027 neu
„Krieg und Frieden“
Wenn der Kulissenschieber ganz oben den Ton angibt
Album „Confessions II“
Madonna: Große Rückkehr im Licht der Discokugel
Krone Plus Logo
Theatersommer Haag
Wenn der Geiz die eigene Welt regiert
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf