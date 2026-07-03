Reichenaus „Reigen“ mit ansprechenden Wahrheiten

Die Frage ist, was man der Aufführungsgeschichte noch hinzuzufügen kann. Einerseits ist sie über die Jahrzehnte mit den Besten der Besten überbesetzt. Andererseits schafft Schnitzler derart plastische Charaktere, dass man sie auch ohne Legenden-Entourage vor sich zu sehen meint. Dass das Stück einst Tumulte auslöste, erschließt sich jedenfalls nach wie vor: Im Sinne Freuds werden Nähe und Gefühle durch unverhüllte Gier ersetzt. In der katholisch und männlich dominierten Welt nimmt sich jeder jede. Bis sich am Ende der Kreis mit der Dirne und dem Grafen an den Klassenextremen schließt.