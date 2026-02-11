Über 200.000 Menschen als Pfandsammler unterwegs

In manchen Städten wie etwa Linz oder Innsbruck wurden dazu auch schon Pfandringe an öffentlichen Mistkübeln angebracht. In Wien ist eine solche Einführung von Pfandringen weiterhin nicht vorgesehen, teilte eine Sprecherin der MA 48 mit. „Pfandringe bringen keinen Mehrwert. Sie sind sozial nicht treffsicher und verbessern die Stadtsauberkeit nicht. Im Gegenteil: Wo Flaschen abgestellt werden dürfen, entsteht oft zusätzlicher Müll. Außerdem verursachen Anschaffung, Wartung und Reinigung zusätzliche Kosten – in Zeiten knapper öffentlicher Budgets ein gewichtiger Faktor“, hieß es dazu in einer Stellungnahme. Die Einführung des Pfandsystems auf Einweggetränkeflaschen und Getränkedosen werde seitens der 48er aber positiv gesehen.