Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleines Zubrot

Über 200.000 Menschen als Pfandsammler unterwegs

Österreich
11.02.2026 12:37
Mehr als 200.000 Menschen sammeln in Österreich Pfand im öffentlichen Raum.
Mehr als 200.000 Menschen sammeln in Österreich Pfand im öffentlichen Raum.(Bild: Martin Steiger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit etwas mehr als einem Jahr gilt in Österreich das neue Pfandsystem für Dosen und PET-Flaschen, doch Pfand ist mehr als ein ökologisches Thema. Hochgerechnet sammeln rund 225.000 bis 228.000 Menschen in Österreich gezielt Pfandflaschen und -dosen im öffentlichen Raum, um ihr Einkommen aufzubessern.

0 Kommentare

Das besagt eine repräsentative Umfrage von fritz-kola und dem Meinungsforschungsinstitut TQS. 70 Prozent der Befragten gaben an, Pfandsammler regelmäßig wahrzunehmen.

Zu niedrige Pension ist häufigster Grund für Pfandsammler
Vier Prozent sagten in der aktuellen Umfrage, im öffentlichen Raum gezielt nach verwertbaren Pfandflaschen und -dosen zu suchen. Die Motive reichen vom Aufbessern einer zu niedrigen Pension (14 Prozent) und einem unzureichenden Einkommen aus Erwerbsarbeit (13 Prozent) über Arbeitslosigkeit (sechs Prozent) bis hin zur Versorgung der Familie oder dem Erfüllen von Wünschen von Kindern und Enkelkindern (je acht Prozent).

Das für viele lästige Pfandsystem hat zahlreichen Menschen in Österreich eine zusätzliche ...
Das für viele lästige Pfandsystem hat zahlreichen Menschen in Österreich eine zusätzliche Einkommensquelle beschert.(Bild: Recycling Pfand Österreich)

Fünf Prozent leeren Tonnen aus
Gesammelt wird dort, wo Pfand anfällt – vor allem auf der Straße (78 Prozent) oder neben Mistkübeln (39 Prozent). Fünf Prozent der Befragten gaben an, in Mistkübel zu greifen. Weitere fünf Prozent leeren sogar Mülltonnen aus.

„Mit unserer Umfrage liegen erstmals belastbare Daten zur sozialen Dimension des Pfandsammelns in Österreich vor. Gleichzeitig ist von einer noch höheren Dunkelziffer auszugehen, da besonders vulnerable Gruppen wie wohnungslose Menschen kaum erfasst werden“, betont Pascal Fromme, Head of Sustainability & Public Affairs bei fritz-kola.

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge sind Pfandsammler sichtbarer Teil des öffentlichen Raums geworden. 70 Prozent der Befragten geben an, in Österreich beobachtet zu haben, dass Pfandflaschen oder -dosen gezielt gesammelt werden. Die Wahrnehmung ist dabei überwiegend positiv oder empathisch: 29 Prozent sehen Pfandsammler positiv, 34 Prozent empfinden Mitleid, lediglich neun Prozent gaben an, sie zu ignorieren und zwei Prozent nehmen sie negativ wahr.

Lesen Sie auch:
Das Einweg-Pfand
„Zentraler Hebel“
Sammelziel bei Einweg-Pfand im 1. Jahr erreicht
28.01.2026
Tolles Müllprojekt
Pfandflaschen wegwerfen, um damit Gutes zu tun
28.01.2026

Initiative „Pfand gehört daneben“
Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) spricht sich außerdem dafür aus, Pfandgebinde neben Mistkübeln abzustellen, um das Sammeln zu erleichtern. 22 Prozent wünschen sich eigene Einrichtungen, lediglich acht Prozent fühlen sich dadurch gestört. Vor diesem Hintergrund startet fritz-kola die soziale Initiative „Pfand gehört daneben“ nach Deutschland auch in Österreich. Die Aktion erinnert die Besitzer leerer Pfandflaschen daran, sie neben Mistkübeln abzustellen.

In manchen Städten wie etwa Linz oder Innsbruck wurden dazu auch schon Pfandringe an öffentlichen Mistkübeln angebracht. In Wien ist eine solche Einführung von Pfandringen weiterhin nicht vorgesehen, teilte eine Sprecherin der MA 48 mit. „Pfandringe bringen keinen Mehrwert. Sie sind sozial nicht treffsicher und verbessern die Stadtsauberkeit nicht. Im Gegenteil: Wo Flaschen abgestellt werden dürfen, entsteht oft zusätzlicher Müll. Außerdem verursachen Anschaffung, Wartung und Reinigung zusätzliche Kosten – in Zeiten knapper öffentlicher Budgets ein gewichtiger Faktor“, hieß es dazu in einer Stellungnahme. Die Einführung des Pfandsystems auf Einweggetränkeflaschen und Getränkedosen werde seitens der 48er aber positiv gesehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.339 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
199.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.055 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
971 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
740 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
707 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Mehr Österreich
Aufgeflogen!
„Taxler“ chauffierte ohne Ausweis und Führerschein
Kleines Zubrot
Über 200.000 Menschen als Pfandsammler unterwegs
Schmuggel-Krimi
Alte Tempel-Säule aus Indien in Wien aufgetaucht
Drama im Mostviertel
Vater verunglückt: Sohn entdeckte Unfallwagen
Tragödie in Gamsstadt
Kitzbühel unter Schock: „Sie liebte ihren Sohn!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf