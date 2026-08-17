Heidi Klum begeistert mit prallem Bikini-Dekolleté

Geht es nach Heidi Klum, ist der Sommer noch lange nicht vorbei: Denn die 53-Jährige genießt derzeit eine Bikini-Auszeit und setzt dabei ihre prallen Kurven perfekt in Szene.
Erst rund um ihren Hochzeitstag mit Tom Kaulitz sorgte Heidi Klum für Aufsehen bei ihren Fans. Der Grund: Aus dem Liebes-Urlaub meldete sich die Model-Schönheit mit sexy Oben-ohne-Schnappschüssen.
Heißer Kurven-Alarm bei Heidi
Doch die Auszeit mit ihrem Ehemann geht offenbar noch in die sexy Verlängerung: Denn am Montag legte Heidi nach – und auch dieses Mal konnten sich die Urlaubsgrüße sehen lassen!
In den aktuellen Aufnahmen, die in Klums Instagram-Story online gingen, zeigte sich Heidi im schwarzen Bikini-Top. Im Fokus: „Hans und Franz“, die die 53-Jährige fleißig in die Kamera hält.
Zu dem durchaus etwas knapper bemessenen Zweiteiler kombinierte Heidi wenige Accessoires: eine Sonnenbrille, ein graues Schirmkapperl und eine Lederkette mit Perlen, die verführerisch im Dekolleté der „GNTM“-Chefin baumelt.
Klum im nassen T-Shirt!
In einem weiteren Posting gab es für Klum-Fans übrigens auch noch einen weiteren Augenschmaus: Denn Heidi zeigte ihren ganz persönlichen Wet-T-Shirt-Contest und entstieg in einem kurzen Clip im nassen, weißen Leiberl den Wellen. Ein Venus-Moment der Extraklasse!
Das Wet-T-Shirt-Video gibt‘s in diesem Instagram-Posting von Heidi Klum zu sehen:
„Du kannst ruhig mehr essen“
Bei diesen Aufnahmen dürften wohl nicht nur ihre Fans frohlocken. Auch Tom outete sich bereits als Fan von Heidis Kurven, wie diese erst unlängst verriet. Vor allem jetzt, da sie ein paar Kilo zugenommen habe.
Denn als sich das Paar kennenlernte, sei sie ihrem Liebsten sogar zu dünn gewesen, berichtet Heidi im letzten Jahr der „Bild“-Zeitung. „Tom hat gesagt: ,Du kannst ruhig mehr essen.‘ Das habe ich dann auch gemacht. Dass ich zugenommen habe, war eine Mischung aus Tom und dem Älterwerden. Der Körper verändert sich einfach.“
Hochzeit vor Trauminsel Capri
Heidi Klum und Tom Kaulitz sagten im August 2019 auf einer Jacht vor der italienischen Trauminsel Capri Ja. Für das Model war es bereits die dritte Hochzeit: Zuvor war Klum schon mit Starfriseur Ric Pippino und Seal verheiratet.
Mit dem Sänger hat sie die Kinder Henry, Lou und Johan. Tochter Leni Klum stammt aus der Beziehung mit Formel-1-Star Flavio Briatore.
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