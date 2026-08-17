Heidi Klum begeistert mit prallem Bikini-Dekolleté

Denn als sich das Paar kennenlernte, sei sie ihrem Liebsten sogar zu dünn gewesen, berichtet Heidi im letzten Jahr der „Bild“-Zeitung. „Tom hat gesagt: ,Du kannst ruhig mehr essen.‘ Das habe ich dann auch gemacht. Dass ich zugenommen habe, war eine Mischung aus Tom und dem Älterwerden. Der Körper verändert sich einfach.“