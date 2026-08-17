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St. Petersburg bietet US-Rapper Kanye West Bühne

Stars & Society
17.08.2026 17:26
Der umstrittene US-Rapper Kanye West soll in ungefähr zwei Monaten in St. Petersburg auftreten.
Der umstrittene US-Rapper Kanye West soll in ungefähr zwei Monaten in St. Petersburg auftreten.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der umstrittene US-Rapper Kanye West soll im Oktober im russischen St. Petersburg auftreten. Das geht aus einem Posting der Gazprom Arena hervor. Die günstigsten Karten (ab umgerechnet 92 Euro) seien innerhalb einer Stunde ausverkauft gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS.

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Die Konzerte sind für den 10. und 11. Oktober in dem Stadion des Fußballklubs Zenit St. Petersburg geplant. West, der auch unter dem Namen YE bekannt ist, war in diesem Jahr in Europa bereits mehrfach mit Konzertabsagen und Auftrittsverboten konfrontiert. Er hatte sich immer wieder antisemitisch geäußert, Adolf Hitler gelobt und Nazi-Symbole verwendet.

Im Jänner entschuldigte sich der Rapper und sprach von einer nicht diagnostizierten Hirnverletzung und einer unbehandelten bipolaren Störung. Diese psychische Erkrankung ist von extremen, zweipoligen Schwankungen gekennzeichnet. Die Betroffenen pendeln zwischen Depression und Hypomanie beziehungsweise Manie.

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Sollten die Konzerte in St. Petersburg tatsächlich wie geplant stattfinden, wäre West einer der bekanntesten internationalen Musiker, die Russland seit Kriegsbeginn in der Ukraine 2022 besuchen.

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