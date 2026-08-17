St. Petersburg bietet US-Rapper Kanye West Bühne

Die Konzerte sind für den 10. und 11. Oktober in dem Stadion des Fußballklubs Zenit St. Petersburg geplant. West, der auch unter dem Namen YE bekannt ist, war in diesem Jahr in Europa bereits mehrfach mit Konzertabsagen und Auftrittsverboten konfrontiert. Er hatte sich immer wieder antisemitisch geäußert, Adolf Hitler gelobt und Nazi-Symbole verwendet.