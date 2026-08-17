Canyoning-Guide stürzte sieben Meter in die Tiefe

Eine Materialschwäche hatte Montagvormittag für einen Canyoning-Guide (29) im Tiroler Oberland böse Folgen. Der Mann seilte sich in der Alpenrosenklamm bei Haiming ab, als plötzlich die Seilummantelung riss. Sieben Meter stürzte der 29-Jährige ab und prallte auf einen Felsen.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.30 Uhr. Der 29-jährige Canyoning-Guide war gerade dabei, sich mit einem Fixseil in der Alpenrosenklamm bei Haiming abzuseilen. Dabei riss plötzlich der Mantel des Seils. „Dadurch verlor das Abseilgerät seine Wirkung und der Mann stürzte rund sechs bis sieben Meter auf den Felsboden ab“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Bei dem Sturz zog sich der 29-Jährige erhebliche Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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