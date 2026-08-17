Canyoning-Guide stürzte sieben Meter in die Tiefe

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.30 Uhr. Der 29-jährige Canyoning-Guide war gerade dabei, sich mit einem Fixseil in der Alpenrosenklamm bei Haiming abzuseilen. Dabei riss plötzlich der Mantel des Seils. „Dadurch verlor das Abseilgerät seine Wirkung und der Mann stürzte rund sechs bis sieben Meter auf den Felsboden ab“, schildert die Polizei den Unfallhergang.