Die Bilder der Mega-Hochzeit von Bezos und Sánchez

Schon am Dienstag trudelten die ersten Gäste in Venedig ein, unter ihnen etwa Trump-Tochter Ivanka mit Ehemann Jared Kushner, die im St. Regis Hotel am Canal Grande nächtigen wird. Auch Designerin Diane Von Fürstenberg ist schon in der Lagunenstadt angekommen.

Promi-Gäste und Luxusjachten

Und vor Venedig ankerten am Dienstag bereits die ersten Superjachten, etwa die „Arience“ des Fondsmanagers und Philanthropen Bill Miller.