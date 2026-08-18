Keine Lösung mit Verband! Spielerinnen sagen ab

Die von der younion-Sportgewerkschaft unterstützten Spielerinnen fordern faire und professionelle Rahmenbedingungen für das Frauen-Nationalteam und haben dem Verband im März neun Verbesserungsvorschläge schriftlich übergeben. Auf verbindliche Lösungen warten sie auch drei Tage nach Bekanntwerden der Krise weiter. „Es gab wieder zahlreiche Gespräche, Rechtfertigungen und Überzeugungsversuche. Auf konkrete schriftliche Zusagen oder Vorschläge warten die Spielerinnen aber weiterhin. Selbst der mediale Aufschrei ist ihnen egal“, schrieb die Spielergewerkschaft am Dienstag und kritisierte die Verlässlichkeit namentlich von Geschäftsführer Alexander Helwig, Vizepräsidentin Yasmin Stepina und Generalmanager Martin Kogler. „Ein unvollständiger Kader bei einem A-Nationalteam-Trainingslager muss doch ein Zeichen für die Verantwortlichen sein“, erklärte Sascha Tomanek von der Eishockeyspieler:innen UNION in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft und fragte sich, warum die Spielerinnen „auch jetzt wieder auf zwei Hotels aufgeteilt“ wurden.