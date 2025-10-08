Baufirma mit 100 Mitarbeitern meldet Insolvenz an

Mühlviertler Unternehmen will Aufträge und Mitarbeiter übernehmen

Die Firma Weixelbaumer bietet privaten Hausbau, Holzbau sowie Gewerbe- und Industriebau an. Rund 100 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Für sie gibt es aber einen Lichtblick: Die Wimberger Gruppe aus Lasberg hat signalisiert, bestehende Bauaufträge von Weixelbaumer nahtlos weiterführen und Mitarbeitern ein Übernahmeangebot für den bisherigen Standort in Wels machen zu wollen. Ziel sei, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig sollen so auch die Baustellen von Häuslbauern und anderen Auftraggebern weiterlaufen können.