Baufirma mit 100 Mitarbeitern meldet Insolvenz an

Die angespannte wirtschaftliche Lage führt zur nächsten großen Pleite: Die Welser Baufirma K. & J. Weixelbaumer wird nach 150-jähriger Unternehmensgeschichte am Donnerstag einen Insolvenzantrag einbringen. Möglichst viele der rund 100 Jobs sollen erhalten bleiben, denn es gibt einen Interessenten für eine Übernahme.
14 Millionen Euro Schulden von Weixelbaumer stehen Aktiva von drei Millionen Euro gegenüber. Zur Insolvenz haben laut Unternehmensanwalt Wilhelm Deutschmann mehrere Ursachen geführt: Die sinkenden Umsätze in der Bauwirtschaft, die steigenden Zinsen für das Unternehmen, gestiegene Kosten bei gleichzeitig fixierten Preisen sowie ein großer Forderungsausfall. Die zweite Weixelbaumer-GmbH – ihr gehört die Betriebsliegenschaft in Wels – ist von der Pleite nicht betroffen.
Die Umsätze sind zurückgegangen. Die Häuslbauer haben sich keinen Kredit leisten können – das hat dazu geführt, dass Projekte verschoben wurden. Und wir haben einen großen Forderungsausfall von 1,2 Mio. Euro.
Wilhelm Deutschmann, Unternehmensanwalt
Bild: Wilhelm Deutschmann
Mühlviertler Unternehmen will Aufträge und Mitarbeiter übernehmen
Die Firma Weixelbaumer bietet privaten Hausbau, Holzbau sowie Gewerbe- und Industriebau an. Rund 100 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Für sie gibt es aber einen Lichtblick: Die Wimberger Gruppe aus Lasberg hat signalisiert, bestehende Bauaufträge von Weixelbaumer nahtlos weiterführen und Mitarbeitern ein Übernahmeangebot für den bisherigen Standort in Wels machen zu wollen. Ziel sei, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig sollen so auch die Baustellen von Häuslbauern und anderen Auftraggebern weiterlaufen können.
Dennoch werden im Zuge der Insolvenz wohl einige Jobs verloren gehen. Zunächst einmal ist aber der künftige Masseverwalter am Zug, der das von Wimberger vorgelegte Konzept prüfen muss. Es gibt inklusive der Mitarbeiter rund 500 Gläubiger.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.