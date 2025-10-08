Vorteilswelt
14 Mio. Euro Schulden

Baufirma mit 100 Mitarbeitern meldet Insolvenz an

Oberösterreich
08.10.2025 17:10
Der Firmensitz befindet sich in Wels.
Der Firmensitz befindet sich in Wels.(Bild: Weixelbaumer)

Die angespannte wirtschaftliche Lage führt zur nächsten großen Pleite: Die Welser Baufirma K. & J. Weixelbaumer wird nach 150-jähriger Unternehmensgeschichte am Donnerstag einen Insolvenzantrag einbringen. Möglichst viele der rund 100 Jobs sollen erhalten bleiben, denn es gibt einen Interessenten für eine Übernahme.

14 Millionen Euro Schulden von Weixelbaumer stehen Aktiva von drei Millionen Euro gegenüber. Zur Insolvenz haben laut Unternehmensanwalt Wilhelm Deutschmann mehrere Ursachen geführt: Die sinkenden Umsätze in der Bauwirtschaft, die steigenden Zinsen für das Unternehmen, gestiegene Kosten bei gleichzeitig fixierten Preisen sowie ein großer Forderungsausfall. Die zweite Weixelbaumer-GmbH – ihr gehört die Betriebsliegenschaft in Wels – ist von der Pleite nicht betroffen.

Die Umsätze sind zurückgegangen. Die Häuslbauer haben sich keinen Kredit leisten können – das hat dazu geführt, dass Projekte verschoben wurden. Und wir haben einen großen Forderungsausfall von 1,2 Mio. Euro.

Wilhelm Deutschmann, Unternehmensanwalt

Mühlviertler Unternehmen will Aufträge und Mitarbeiter übernehmen
Die Firma Weixelbaumer bietet privaten Hausbau, Holzbau sowie Gewerbe- und Industriebau an. Rund 100 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Für sie gibt es aber einen Lichtblick: Die Wimberger Gruppe aus Lasberg hat signalisiert, bestehende Bauaufträge von Weixelbaumer nahtlos weiterführen und Mitarbeitern ein Übernahmeangebot für den bisherigen Standort in Wels machen zu wollen. Ziel sei, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig sollen so auch die Baustellen von Häuslbauern und anderen Auftraggebern weiterlaufen können.

Dennoch werden im Zuge der Insolvenz wohl einige Jobs verloren gehen. Zunächst einmal ist aber der künftige Masseverwalter am Zug, der das von Wimberger vorgelegte Konzept prüfen muss. Es gibt inklusive der Mitarbeiter rund 500 Gläubiger.

Philipp Stadler
Wels
Insolvenz
Oberösterreich

