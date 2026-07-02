1954 löste Österreich den WM-Fluch der Schweiz aus

Fluch soll gegen den Rekordtrainer enden

Denn die Nati hat seitdem kein K. o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft mehr gewinnen können. Im Sechzehntelfinale am Freitag (5 Uhr) hat man nun gegen Algerien die Chance, den Mega-Fluch zu beenden. Dabei trifft sie auf einen alten Bekannten. Nämlich auf Vladimir Petkovic, der von 2014 bis 2021 die Schweiz in 78 Länderspielen coachte – Rekord! „Ich bin ein Schweizer, der sehr stolz ist“, sagt Petkovic. „Aber ich bin ein Profi. Ich bin immer Fan der Mannschaft, die ich trainiere. Und ich gebe immer alles, um zu gewinnen.“