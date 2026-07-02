Salzburgs Silber-Duo zählt zu den Mitfavoriten

Salzburgs Segler Jakob Flachberger und Keanu Prettner sind wieder auf Medaillenjagd. Vor Eckernförde (D) starten die UYC Wolfgangsee-Athleten für die rot-weiß-rote Auswahl bei der 49er-Segel-Europameisterschaft.
Nach Silber bei der Weltmeisterschaft in Frankreich zählt das Traum-Duo zweifellos zu den Mitfavoriten.
„Dass wir zu den Medaillenanwärtern gerechnet werden, ist nach WM-Silber absolut klar – und dieser Status setzt bei uns viel positive Energie frei. Druck gibt es da weniger. Wir wissen, dass wir es können, und wir wollen wieder eine gute Leistung abrufen“, sagt Vorschoter Jakob Flachberger, der die Ziele genau benennen kann.
„Wir wollen die Medal Races mit einer realistischen Medaillenchance erreichen – und dann ist alles möglich.“
Von einem zuletzt durchwachsenen Auftritt bei der Kieler Woche will sich auch Partner Keanu Prettner nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Da haben wir bei der Analyse ein paar Stellschrauben gefunden, an denen wir drehen werden – das wird sicher besser laufen“, ist der Steuermann überzeugt.
Um in Bestform zu kommen, will das Silber-Duo die frühe Anreise nutzen. Geplant sind vor dem Auftakt an der westlichen Ostsee noch vier intensive Trainingseinheiten.
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