Salzburgs Silber-Duo zählt zu den Mitfavoriten

„Dass wir zu den Medaillenanwärtern gerechnet werden, ist nach WM-Silber absolut klar – und dieser Status setzt bei uns viel positive Energie frei. Druck gibt es da weniger. Wir wissen, dass wir es können, und wir wollen wieder eine gute Leistung abrufen“, sagt Vorschoter Jakob Flachberger, der die Ziele genau benennen kann.