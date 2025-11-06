Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Energiepreise

„Anbieterwechsel bietet niedrigere Stromkosten“

Wirtschaft
06.11.2025 08:00
Jahresabrechnungen bieten oft keinen guten Überblick über Sparpotentiale.
Jahresabrechnungen bieten oft keinen guten Überblick über Sparpotentiale.(Bild: Jöchl Martin)

Strompreise sind Inflationstreiber, doch 2026 könnte sich die Lage entspannen. Wer Tarife und Anbieter regelmäßig vergleicht und clever wechselt, kann einiges an Geld sparen – viele Haushalte in Österreich schöpfen dieses Sparpotenzial bislang jedoch nicht aus.

0 Kommentare

Die Transformation des Energiesystems, angestoßen durch den Angriffskrieg Russlands, hat die Strompreise nach oben schnellen lassen und auch zu einem erheblichen Investitionsbedarf in die Netze geführt. Die hohen Preise sind geblieben, und dieses Jahr wirken das Steigen der Netzentgelte, das Auslaufen der Strompreisbremse und Wegfallen der Zuschläge für erneuerbaren Strom als Inflationstreiber. Das weiß Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control.

Gesunkene Energiepreise
Es spricht aber von guten Neuigkeiten für das Jahr 2026, in dem der Energiebereich voraussichtlich nicht mehr zur Inflation beitragen werde, da die Strompreise im Jahresverlauf gesunken sind. Allerdings würden in Österreich die Preise stark vom Ausbau erneuerbarer Energien abhängen und ziemlichen Schwankungen unterliegen. Ein gutes Wasser- oder Windjahr wirke sich zwar positiv auf die Tarife aus, allerdings nur stunden- oder zeitweise, nicht gleichmäßig übers ganze Jahr.

Lesen Sie auch:
Die Stromrechnungen werden für immer mehr Österreicherinnen und Österreicher zur Belastung. ...
Wegen teurem Strom
Die meisten Haushalte schränken sich im Alltag ein
27.10.2025
Bis zu 356 Euro sparen
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
23.09.2025

Wechselfaule zahlen drauf
Urbantschitsch erklärt zudem, dass es durchaus möglich sei, einen neuen Stromvertrag mit einem Preis von zehn Cent netto pro Kilowattstunde zu bekommen – „das sind Fixpreise für ein Jahr“. Viele hierzulande würden nur nicht alle ihre Möglichkeiten beim Strombezug kennen: „Manche wissen nicht einmal, dass sie den Stromanbieter wechseln können.“ stellt er fest. Wechseln ist dabei das Stichwort. Anstatt der unübersichtlichen jährlichen Abrechnung spricht sich der Vorstand zudem für eine monatliche Abrechnung aus.

Zitat Icon

Wenn ich weiß, was ich pro Monat zahle, fallen mir Ausreißer auf und ich wechsle den Anbieter eher.

Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control

Bild: Jöchl Martin

Durch eine regelmäßige und zeitlich günstige Neuwahl des Stromlieferanten kann gutes Geld eingespart werden. Die Bereitschaft unter den Landesleuten dafür rechnete die E-Control aber nur mit 4,7 Prozent im Vorjahr aus, weshalb viel finanzielles Potenzial ungenutzt und einiges an Geld auf der Straße oder in der Wohnung in Form der Stromrechnung liegen bleibe. Den Stromversorger regelmäßig zu wechseln, würde den Wettbewerb fördern und in weiterer Folge die Strompreise für die Konsumenten senken.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.146 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
102.551 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
86.006 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Wirtschaft
Hohe Energiepreise
„Anbieterwechsel bietet niedrigere Stromkosten“
Droht mit Abgang
Schicksalsvotum: Musks Billion-Dollar-Chance
Chaos droht
„Shutdown“: USA beginnen mit Streichung von Flügen
Kammer unter der Lupe
Gleich 6 Vizes: Das kosten Wiens Polit-Funktionäre
Krone Plus Logo
Peugeot-Chef Favey:
„Manche waren froh, dass Kleinwagen verschwanden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf