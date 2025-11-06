„Anbieterwechsel bietet niedrigere Stromkosten“

Wechselfaule zahlen drauf

Urbantschitsch erklärt zudem, dass es durchaus möglich sei, einen neuen Stromvertrag mit einem Preis von zehn Cent netto pro Kilowattstunde zu bekommen – „das sind Fixpreise für ein Jahr“. Viele hierzulande würden nur nicht alle ihre Möglichkeiten beim Strombezug kennen: „Manche wissen nicht einmal, dass sie den Stromanbieter wechseln können.“ stellt er fest. Wechseln ist dabei das Stichwort. Anstatt der unübersichtlichen jährlichen Abrechnung spricht sich der Vorstand zudem für eine monatliche Abrechnung aus.