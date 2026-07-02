Nach verpasster WM: Italien holt wohl Star-Trainer

Er soll das italienische Nationalteam zurück zu alten Stärken führen. Star-Trainer Antonio Conte steht laut mehreren Berichten kurz davor die „Squadra Azzurra“ zu übernehmen.
Conte hatte bereits von 2014 bis 2016 die italienische Nationalmannschaft trainiert. Dabei schaffte er die Qualifikation für die Europameisterschaft 2016 in Frankreich, wo man jedoch bereits im Viertelfinale gegen Deutschland ausschied.
Großes Ziel WM 2030
Das große Ziel der geplanten vierjährigen Amtszeit ist die erfolgreiche Qualifikation für die EM 2028 und die WM 2030. Nach drei verpassten WM-Teilnahmen soll der Star-Trainer den vierfachen Weltmeister wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen.
Erfahrener Sieger-Trainer
In seiner Trainerkarriere konnte Antonio Conte bereits mehrere Titel gewinnen. Mit dem FC Chelsea wurde der Italiener 2017 englischer Meister. Auch in Italien verzeichnete er große Erfolge – fünf Meistertitel mit Juventus Turin, Inter Mailand und SSC Napoli gewann der Star-Trainer.
Doch kein Pep
Auch Ex-ManCity-Trainer Pep Guardiola war mit dem italienischen Nationalteam in Verbindung gebracht worden. Der Spanier hatte im Sommer den englischen Klub nach zehn Jahren verlassen.
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