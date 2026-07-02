Weg für Glasner frei! Nottingham feuert Pereira

Glasner war nach seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ab Februar 2024 bei Crystal Palace tätig. Im Mai verabschiedete er sich dort mit dem Triumph in der Conference League, nachdem er ein Jahr davor den FA Cup mit den „Eagles“ gewonnen hatte. Schon im Frühjahr dieses Jahres war festgestanden, dass Glasner seinen Vertrag bei Palace nicht mehr verlängern wird.