Weg für Glasner frei! Nottingham feuert Pereira

Die Nebel lichten sich immer mehr und das Engagement Oliver Glasners bei Nottingham Forest rückt immer näher! Der Premier-League-Klub gab am Donnerstag offiziell die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Vitor Pereira bekannt, womit der Weg für Glasner nun frei ist …
Laut Angaben der BBC seien „nur noch Formalitäten mit dem früheren Crystal-Palace-Coach zu klären“. Glasner wäre der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr. Ausgestattet werden soll er mit einem Dreijahresvertrag.
Glasner war nach seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ab Februar 2024 bei Crystal Palace tätig. Im Mai verabschiedete er sich dort mit dem Triumph in der Conference League, nachdem er ein Jahr davor den FA Cup mit den „Eagles“ gewonnen hatte. Schon im Frühjahr dieses Jahres war festgestanden, dass Glasner seinen Vertrag bei Palace nicht mehr verlängern wird.
Eigentümer gilt als aufbrausend und eigenwillig
Nottingham beendete die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16, in der Europa League stießen die „Reds“ unter Pereira bis ins Halbfinale vor. Eigentümer des Vereins ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis. Der Milliardär gilt als aufbrausend und eigenwillig.
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