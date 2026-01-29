Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Der Sagenjäger“

Was ist denn dran am Fluch der Pasterze?

Kärnten
29.01.2026 22:30
Fluch der Pasterze: Max Müller und Nationalpark-Ranger Markus Lackner mit Blick auf das ewige ...
Fluch der Pasterze: Max Müller und Nationalpark-Ranger Markus Lackner mit Blick auf das ewige Eis.(Bild: ORF/ AlphaVision)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Sagenhaftes hinter bekannten Orten lässt sich Max Müller als Sagenjäger in der beliebten ORF-Serie erklären; die neue Staffel beginnt am Sonntag, 1. Februar, in Kärnten:  Was ist dran am Fluch der Pasterze?

0 Kommentare

Über Generationen, über Jahrhunderte wurden und werden Geschichten erzählt, in denen Wahrheit und Fiktion miteinander verschmelzen.  In detektivischer Kleinarbeit sammelt der Sagenjäger, der aus Klagenfurt stammende Schauspieler, „Rosenheim-Cop“ und Sänger Max Müller, Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten. Für die nächste Folge, die in Kärnten spielt, besucht er beispielsweise Religionslehrerin Maria Pichler, Bergführer Peter Suntinger, Nationalpark-Ranger Markus Lackner, Geologe Georg Kandutsch und Wirt Franz-Josef Sauper – sie alle wissen etwas um die Pasterze, den (noch) größten Gletscher Österreichs. 

Geologe Georg Kandutsch erklärt Max Müller Interessantes über die Pasterze.
Geologe Georg Kandutsch erklärt Max Müller Interessantes über die Pasterze.(Bild: ORF/ AlphaVision)

Einst fruchtbare Pasterze: Das slowenische Wort Pastir bedeutet Schäfer
Die Sage „Der Fluch der Pasterze“ erzählt von reichen Bauern, von unermesslichem Wohlstand und vom Gold in den Bergen, aber auch von Gier, Geiz und Hochmut, der letztlich bestraft wird. Wo heute Schnee und Eis liegen, gab es einst grüne Almen. Ist der Gletscher eine Strafe Gottes? Und wie viel historische Wahrheit steckt in der Geschichte?

Spurensuche in Kärnten

„Der Sagenjäger – Fluch der Pasterze“: Sonntag, 1. Februar (um 17.55 Uhr) auf ORF 2.

Die weitere Spurensuche führt den „Sagenjäger“ am 8. Februar nach Tirol zum „Ritter im Tunnel“, am 15. Februar gibt in Kärnten „Die salige Frau im Rosental“ Rätsel auf. Am 22. Februar fasziniert noch einmal „Der Strochner-Altar“ und am 1. März steht ein Dacapo von „Der Wassermann vom Grundlsee“ auf dem Fernseh-Programm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
130.008 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
124.438 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Kärnten
„Der Sagenjäger“
Was ist denn dran am Fluch der Pasterze?
Krone Plus Logo
Spieler baten darum
Gewerkschaftsboss rief die Austria-Richterin an
Krone Plus Logo
Vallant vor Absprung?
Ausstiegsklausel! Das plant VSV mit Coach Allard
Gerichtsverfahren
Für Jäger ist Schakal Plage: Tierschützer klagen
Krone Plus Logo
Klage um Lootboxen
Brisantes Urteil: Geld zurück bei FIFA-Videospiel?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf