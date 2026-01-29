Was ist denn dran am Fluch der Pasterze?

Über Generationen, über Jahrhunderte wurden und werden Geschichten erzählt, in denen Wahrheit und Fiktion miteinander verschmelzen. In detektivischer Kleinarbeit sammelt der Sagenjäger, der aus Klagenfurt stammende Schauspieler, „Rosenheim-Cop“ und Sänger Max Müller, Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten. Für die nächste Folge, die in Kärnten spielt, besucht er beispielsweise Religionslehrerin Maria Pichler, Bergführer Peter Suntinger, Nationalpark-Ranger Markus Lackner, Geologe Georg Kandutsch und Wirt Franz-Josef Sauper – sie alle wissen etwas um die Pasterze, den (noch) größten Gletscher Österreichs.