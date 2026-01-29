Was ist denn dran am Fluch der Pasterze?

Sagenhaftes hinter bekannten Orten lässt sich Max Müller als Sagenjäger in der beliebten ORF-Serie erklären; die neue Staffel beginnt am Sonntag, 1. Februar, in Kärnten: Was ist dran am Fluch der Pasterze?
Über Generationen, über Jahrhunderte wurden und werden Geschichten erzählt, in denen Wahrheit und Fiktion miteinander verschmelzen. In detektivischer Kleinarbeit sammelt der Sagenjäger, der aus Klagenfurt stammende Schauspieler, „Rosenheim-Cop“ und Sänger Max Müller, Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten. Für die nächste Folge, die in Kärnten spielt, besucht er beispielsweise Religionslehrerin Maria Pichler, Bergführer Peter Suntinger, Nationalpark-Ranger Markus Lackner, Geologe Georg Kandutsch und Wirt Franz-Josef Sauper – sie alle wissen etwas um die Pasterze, den (noch) größten Gletscher Österreichs.
Einst fruchtbare Pasterze: Das slowenische Wort Pastir bedeutet Schäfer
Die Sage „Der Fluch der Pasterze“ erzählt von reichen Bauern, von unermesslichem Wohlstand und vom Gold in den Bergen, aber auch von Gier, Geiz und Hochmut, der letztlich bestraft wird. Wo heute Schnee und Eis liegen, gab es einst grüne Almen. Ist der Gletscher eine Strafe Gottes? Und wie viel historische Wahrheit steckt in der Geschichte?
„Der Sagenjäger – Fluch der Pasterze“: Sonntag, 1. Februar (um 17.55 Uhr) auf ORF 2.
Die weitere Spurensuche führt den „Sagenjäger“ am 8. Februar nach Tirol zum „Ritter im Tunnel“, am 15. Februar gibt in Kärnten „Die salige Frau im Rosental“ Rätsel auf. Am 22. Februar fasziniert noch einmal „Der Strochner-Altar“ und am 1. März steht ein Dacapo von „Der Wassermann vom Grundlsee“ auf dem Fernseh-Programm.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.