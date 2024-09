Klimawandel: Auf Pasterze wachsen bereits Ribisel

Seit Jahrzehnten beobachtet der Alpenverein einen dramatischen Gletscherschwund im österreichischen Hochgebirge. In rund 40 Jahren dürften die Gletscher laut Experten Geschichte sein – mit weitreichenden Folgen für die dortigen Ökosysteme. Dort, wo früher Eis war, siedeln sich Tiere und Pflanzen an. So findet man auf der Pasterze bereits Lärchen und Ribiselstauden.