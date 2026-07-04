Gerichts-Aus: „Unzumutbar lange Wege für Bürger“

Ansonsten entstehen in Klagenfurt und Völkermarkt slowenische Kompetenzzentren. Ferlach hat sich bereits für den Erhalt „seines“ Bezirksgerichtes ausgesprochen, auch in Eisenkappel wehrt man sich heftig gegen die Fast-Schließung – der Gemeindevorstand hat eine entsprechende Resolution an Land und Bund verabschiedet. „Das Gericht bei uns im Orte auszulagern wäre ein weiterer Angriff auf die bestehende Infrastruktur“, befürchtet Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik. Ihr Bleiburger Amtskollege Daniel Wrießnig hofft ebenfalls: „Die slowenische Gerichtsbarkeit soll bei uns bleiben. Ein zweisprachiger Richter wird aber gesucht.“ Denn es gibt derzeit keinen.