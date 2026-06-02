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Lesefüchse unterwegs in der bunten Unterwasserwelt

Kärnten
02.06.2026 16:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Abtauchen, staunen und spannende Abenteuer erleben: In unseren neuen Lesevideos unter www.kidskrone.at geht es diesmal tief hinunter in die geheimnisvolle Unterwasserwelt.

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Halli hallo, liebe Lesefüchse! Bald beginnen die Sommerferien, und ihr habt bis dahin bestimmt noch einiges zu lernen. Damit ihr euer Köpfchen zwischendurch einmal durchlüften könnt, haben wir wieder zwei spannende Lesevideos für euch vorbereitet. Dieses Mal stürzen wir uns in die Fluten und tauchen bis zum Meeresgrund hinab, denn in unserem Zauberrahmen erwarten euch zwei lustige Gäste.

Eine unsterbliche Qualle und ein singender Wal
In unserem ABC-Lesevideo wächst das Walmädchen Wakisa über sich hinaus. Sie ist die Allerkleinste in ihrer Walfamilie und findet das eigentlich richtig gut. Weil sie noch so klein ist, passt sie perfekt in ihre kleine Höhle, muss noch nicht in den Kindergarten und kann den ganzen Tag mit ihren Eltern verbringen. Doch dann trifft sie das quirlige Delfinmädchen Delia, das ihr zeigt, wie spannend und lustig es im Meereskindergarten sein kann.

Unseren Profi-Lesefüchsen verraten wir diesmal einige Geheimnisse der Meere. Spannende Wunder der Wasserwelt werden enthüllt, wenn eine Qualle von ihrer besonderen Fähigkeit erzählt: Sie kann ihre Zellen so umprogrammieren, dass sie in ein früheres Entwicklungsstadium zurückkehrt – das sogenannte Polypenstadium, eine Art Knospe. Aus diesem Polypen können anschließend wieder neue Quallen entstehen. Aber auch ein musikalischer Wal gibt mit seinen beeindruckenden Gesangskünsten sein Bestes.

Leseonkel Christian und ich fühlten uns am Schiff richtig wohl.
Leseonkel Christian und ich fühlten uns am Schiff richtig wohl.(Bild: Lightsone-People)
Kapitän Mario erzählte mir so einiges von seinem Beruf.
Kapitän Mario erzählte mir so einiges von seinem Beruf.(Bild: Lightsone-People)
In unserem Zauberrahmen verrät eine lustige Qualle ihr Geheimnis der Unsterblichkeit.
In unserem Zauberrahmen verrät eine lustige Qualle ihr Geheimnis der Unsterblichkeit.(Bild: Lightsone-People)
Diese zwei Bücher hat Leseonkel Christian für euch ausgesucht.
Diese zwei Bücher hat Leseonkel Christian für euch ausgesucht.(Bild: Lightsone-People)

Ein Schatz im Wörthersee?
Beim Besuch unseres Lesepasspartners, der Wörtherseeschifffahrt, bleiben wir allerdings auf dem Trockenen. Auf der MS Kärnten kutschierte uns Kapitän Mario über den türkisblauen Wörthersee. „Man munkelt, dass auf der Schlangeninsel im Wörthersee ein Schatz vergraben ist“, flüstert er mir geheimnisvoll ins Ohr.

Übrigens gibt es auf dieser Insel gar keine Schlangen – sie sieht ihnen nur ähnlich. „Ab und zu sehe ich im Wasser kleine Schnapper. Ob das ein Fisch oder vielleicht doch ein kleines Seeungeheuer ist, weiß ich nicht“, schmunzelt Mario. Und schon sause ich an Deck, um das große Schiff ganz genau zu erkunden.

Winke winke, euer Theo!

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