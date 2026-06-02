Lesefüchse unterwegs in der bunten Unterwasserwelt

Eine unsterbliche Qualle und ein singender Wal

In unserem ABC-Lesevideo wächst das Walmädchen Wakisa über sich hinaus. Sie ist die Allerkleinste in ihrer Walfamilie und findet das eigentlich richtig gut. Weil sie noch so klein ist, passt sie perfekt in ihre kleine Höhle, muss noch nicht in den Kindergarten und kann den ganzen Tag mit ihren Eltern verbringen. Doch dann trifft sie das quirlige Delfinmädchen Delia, das ihr zeigt, wie spannend und lustig es im Meereskindergarten sein kann.