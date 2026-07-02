Zwangsfrohsinn und Ohrenfolter in Strauss’ Namen

Ein prinzipielles Missverständnis

Dass das nun, zur Eröffnung der Festspiele Reichenau, derart misslingen konnte, liegt am prinzipiellen Missverständnis: Die „Fledermaus“ ist schon per se ein musikalisches Geniewerk, das mit jedem Arrangement geschwächt statt geschärft wird. Eher lohnt es sich, am albernen Libretto zu schrauben. Aber auch das misslingt stets.