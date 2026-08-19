Katzenberger-Mama liebt 22 Jahre jüngeren Mann

„Lieben nicht unsere Ausweise“

Allzu viel will sie über ihre neue Liebe allerdings nicht preisgeben. Nur so viel weiß man: Der Mann, der Iris Klein zum Strahlen bringt, ist 37 Jahre alt und somit zwei Jahre jünger als Daniela Katzenberger. Seinen Namen will er aber bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten und auch keine gemeinsamen Pärchenauftritte – sei es im TV oder am roten Teppich – absolvieren.