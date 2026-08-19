Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Iris Klein auf Wolke 7

Katzenberger-Mama liebt 22 Jahre jüngeren Mann

Society International
19.08.2026 10:53
Iris Klein ist frisch verliebt – und ihr Neuer ist jünger als Tochter Daniela Katzenberger!
Iris Klein ist frisch verliebt – und ihr Neuer ist jünger als Tochter Daniela Katzenberger!(Bild: APA-Images / Action Press / Panama Pictures)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neue Liebe für Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein – und ihr Neuer ist ganze 22 Jahre jünger!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst vor wenigen Monaten hat sich Iris Klein von Stefan Braun getrennt, jetzt ist sie frisch verliebt! Dabei war sie gar nicht auf der Suche, als sie ihren neuen Freund Ende Juli in privater Runde kennengelernt hatte.

Erstes Pärchenfoto auf Instagram
„Wir wollten beide Single bleiben. Wir haben beide gerade eine Beziehung hinter uns“, verriet sie jetzt RTL. „Und wir wurden über Freunde von uns vorgestellt auf einem Weinfest.“

Die Chemie habe aber sofort gestimmt. „Wir saßen den ganzen Abend nebeneinander und da hat‘s einfach gefunkt und es hat gepasst“, freute sich die 59-Jährige, die auf Instagram auch ein erstes Pärchenfoto veröffentlichte.

„Es war für mich überraschend, zu diesen Gefühlen so schnell zu stehen. Das ist mir noch nie im Leben passiert“, schmunzelte Iris Klein.

„Lieben nicht unsere Ausweise“
Allzu viel will sie über ihre neue Liebe allerdings nicht preisgeben. Nur so viel weiß man: Der Mann, der Iris Klein zum Strahlen bringt, ist 37 Jahre alt und somit zwei Jahre jünger als Daniela Katzenberger. Seinen Namen will er aber bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten und auch keine gemeinsamen Pärchenauftritte – sei es im TV oder am roten Teppich – absolvieren.

Lesen Sie auch:
Iris Klein hat auf Instagram verraten, frisch verliebt zu sein.
„Halten das privat“
Katzenberger-Mama Iris Klein ist frisch verliebt
14.08.2026
Ausgeschmust!
Katzenberger-Mama Iris Klein ist wieder Single
09.04.2026

Den Altersunterschied sieht das frisch verliebte Paar unterdessen gelassen. „Wir lieben uns und nicht unsere Ausweise oder unser Geburtsdatum“, stellte Klein klar. „Liebe kennt keine Altersgrenze. Wir werden das schon schaffen, wir halten zusammen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
19.08.2026 10:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
244.825 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
204.698 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.067 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1082 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
927 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Innenpolitik
Spart der Bund, sollen Steuerzahler Geld bekommen
808 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger: als erste pinke Ministerin am Ziel, als NEOS-Frontfrau im Kreuzfeuer der ...
Mehr Society International
Iris Klein auf Wolke 7
Katzenberger-Mama liebt 22 Jahre jüngeren Mann
„Lange Vorgeschichte“
Panettieres Mutter macht Freund schwere Vorwürfe
„Schönster Tag“
Callum Turner schwärmt von Hochzeit mit Dua Lipa
Turtel-Pics aus Urlaub
Hamilton kann Finger nicht von Kims Kurven lassen!
„Von Dämonen besessen“
Kaia Gerber unterzog sich als Kind Exorzismus!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf