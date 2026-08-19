Katzenberger-Mama liebt 22 Jahre jüngeren Mann

Neue Liebe für Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein – und ihr Neuer ist ganze 22 Jahre jünger!
Erst vor wenigen Monaten hat sich Iris Klein von Stefan Braun getrennt, jetzt ist sie frisch verliebt! Dabei war sie gar nicht auf der Suche, als sie ihren neuen Freund Ende Juli in privater Runde kennengelernt hatte.
Erstes Pärchenfoto auf Instagram
„Wir wollten beide Single bleiben. Wir haben beide gerade eine Beziehung hinter uns“, verriet sie jetzt RTL. „Und wir wurden über Freunde von uns vorgestellt auf einem Weinfest.“
Die Chemie habe aber sofort gestimmt. „Wir saßen den ganzen Abend nebeneinander und da hat‘s einfach gefunkt und es hat gepasst“, freute sich die 59-Jährige, die auf Instagram auch ein erstes Pärchenfoto veröffentlichte.
„Es war für mich überraschend, zu diesen Gefühlen so schnell zu stehen. Das ist mir noch nie im Leben passiert“, schmunzelte Iris Klein.
„Lieben nicht unsere Ausweise“
Allzu viel will sie über ihre neue Liebe allerdings nicht preisgeben. Nur so viel weiß man: Der Mann, der Iris Klein zum Strahlen bringt, ist 37 Jahre alt und somit zwei Jahre jünger als Daniela Katzenberger. Seinen Namen will er aber bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten und auch keine gemeinsamen Pärchenauftritte – sei es im TV oder am roten Teppich – absolvieren.
Den Altersunterschied sieht das frisch verliebte Paar unterdessen gelassen. „Wir lieben uns und nicht unsere Ausweise oder unser Geburtsdatum“, stellte Klein klar. „Liebe kennt keine Altersgrenze. Wir werden das schon schaffen, wir halten zusammen.“
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