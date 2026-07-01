Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 67 verstorben

Bella Ban – Poetin des Widerspruchs

Kärnten
01.07.2026 17:00
In der Nacht auf Mittwoch ist die Kärntner Künstlerin Bella Ban verstorben.
In der Nacht auf Mittwoch ist die Kärntner Künstlerin Bella Ban verstorben.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Sie hat Bildhauerei an der Wiener „Angewandten“ studiert, mit ihrem Schaffen die Kärntner Kunstszene geprägt und Installationen, Textschachteln, Skulpturen oder Bühnenräume zu gesellschaftspolitischen Inhaltsträgern gemacht. Jetzt hat der Tod Bella Ban in einen fernen Raum geführt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieses leise Lächeln eines Menschen, der aus reflektorischer Tiefe Wissen, Weisheit und Widerstand schöpft, trug sie stets im Gesicht. Und irgendwie befiel einem bei dieser zeitlos schönen Frau, die sich gleichermaßen kunst- wie stilvoll zu inszenieren wusste, manchmal das Gefühl, sie wäre nicht von dieser Welt und der „Ferne Klang“ ihres Halbbruders Gert Jonke hätte sie an die trügerischen Ufer der Wirklichkeit getragen.

In der Nacht auf Mittwoch nun hat der Tod die Installations-, Konzeptkünstlerin und Bildhauerin Bella Ban im 68. Lebensjahr in einen anderen Raum geführt. Doch bei aller poetischen Außenwahrnehmung gegenüber ihrer außergewöhnlichen Erscheinung sollte man eines nie vergessen: Mit dem politisch-ästhetischen Kunstprojekt „Café OM“, das Bella Ban in Klagenfurt mit ihrem Lebenspartner, dem Dadaisten Viktor Rogy durchlebt, hat sie ihre irreversible Widerständigkeit ebenso sichtbar gemacht wie mit ihrem Abarbeiten am Nationalsozialismus – Projekte wie „Tatort Kärnten 1938 – 1945“ oder „Grabort Klagenfurt“ erzählen eindringlich davon.

Dass Bella Ban in ihrem vielschichtigen Schaffen für die Kärntner Kunstszene (und weit darüber hinaus) prägend war, weiß man. Dass der Vater „ein Partisan im Kreis von Edward Kotzbeck“, die Mutter Pianistin und sie selbst ihre Kindheit großteils in Laibach und Istrien verbracht hat, „bei italienischen Pflegeeltern und kurzfristig auch im Kinderheim, weil der Vater nie Zeit und die Mutter sich mehr um den Gert gekümmert hatte“, ist wenig bekannt.

Das Eintauchen „in eine eigene Welt“, um „ganz bei sich zu sein“, das Eintreten in neue Räume durch die Türen der Kunst – seit Bella Ban von zu Hause ausgerissen ist und sich im Steinbruch Krastal bei Bildhauer Otto Eder lieber die Hände wund gehauen hat, ist dieser Antrieb allgegenwärtig und lebensbestimmend in einem viel zu kurzen, doch nachhaltig sichtbaren Leben im Zeichen der Kunst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
01.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
158.141 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.358 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.726 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1504 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1212 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
989 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Mehr Kärnten
Mit 67 verstorben
Bella Ban – Poetin des Widerspruchs
Krone Plus Logo
Bekennerschreiben
Rassismus in Konditorei? Staatsschutz greift ein
Mehrere Betroffene
Hautausschläge nach Sprung in Kärntner Badesee
Vor Infoveranstaltung:
Bürgerinitiativen stemmen sich gegen 380-kV-Trasse
Andy Kainz steigt um
„Dancing Star“ will am Längsee das Rathaus erobern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf