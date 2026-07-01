Bella Ban – Poetin des Widerspruchs

In der Nacht auf Mittwoch nun hat der Tod die Installations-, Konzeptkünstlerin und Bildhauerin Bella Ban im 68. Lebensjahr in einen anderen Raum geführt. Doch bei aller poetischen Außenwahrnehmung gegenüber ihrer außergewöhnlichen Erscheinung sollte man eines nie vergessen: Mit dem politisch-ästhetischen Kunstprojekt „Café OM“, das Bella Ban in Klagenfurt mit ihrem Lebenspartner, dem Dadaisten Viktor Rogy durchlebt, hat sie ihre irreversible Widerständigkeit ebenso sichtbar gemacht wie mit ihrem Abarbeiten am Nationalsozialismus – Projekte wie „Tatort Kärnten 1938 – 1945“ oder „Grabort Klagenfurt“ erzählen eindringlich davon.