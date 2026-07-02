Rockpoetin ist seit 75 Jahren „stoak wie a Felsn“

Die Austropop-Ikone Steffi Werger feiert heute ihren 75. Geburtstag. Sie feiert ihr Jubiläum und schenkt ihren Fans eine Song-Sammlung mit ihren größten Hits.
Angefangen hat alles mit einem Kassettenrekorder. Mehr als vier Jahrzehnte ist es her, dass Steffi Werger darauf ihren Hit „I wü di gspian“ aufgenommen hat und den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere gelegt hat. Heute feiert die gestandene Austropop-Ikone ihren 75. Geburtstag.
150 Lieder hat Werger in ihrer Laufbahn geschrieben. Mit „Sehnsucht nach Florenz“ oder „Stoak wie a Felsen“ hat sie sich einen Fixplatz in der heimischen Popgeschichte ersungen.
Mit Herz und Seele berühren
„Bei ,Steppenwolf‘ kriege ich heute noch Gänsehaut“, verriet sie der „Krone“ beim letzten Interview: „Bei ,Vaterland‘ sind die Leute aufgestanden und haben fürchterlich applaudiert. Das hat mich mit Stolz erfüllt, weil es mich darin bestätigt, dass mein Herz und meine Seele das Publikum berühren“, erinnert sie sich.
Geboren wurde Werger am 2. Juli 1951 in Maria Lankowitz als zweite Tochter einer Bergarbeiterfamilie. Nach dem Studium in Graz unterrichtet sie Musik, der Durchbruch gelang der Rockpoetin 1982 mit der LP „Die Nächste bin ich!“.
Fotos aus dem Privatarchiv
Zum 75er erscheint jetzt die Songsammlung „Stoak wie a Felsen“. Darauf zu finden ist auch die erst im April erschienene Single „So schene Leit“, mit der die Künstlerin die Schickeria aufs Korn nimmt. Fans dürften nicht nur Freude an den Liedern selbst, sondern auch an der Aufmachung der LP haben, die auch Fotos aus Wergers Privatarchiv enthält.
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