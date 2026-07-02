Rockpoetin ist seit 75 Jahren „stoak wie a Felsn“

Fotos aus dem Privatarchiv

Zum 75er erscheint jetzt die Songsammlung „Stoak wie a Felsen“. Darauf zu finden ist auch die erst im April erschienene Single „So schene Leit“, mit der die Künstlerin die Schickeria aufs Korn nimmt. Fans dürften nicht nur Freude an den Liedern selbst, sondern auch an der Aufmachung der LP haben, die auch Fotos aus Wergers Privatarchiv enthält.