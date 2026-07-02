Zahlreiche Verletzte
Zwei Tote bei Dachstuhlbrand in deutschem Spital
Bei einem Dachstuhlbrand in einem Krankenhaus in Ludwigslust im nordostdeutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Patienten gestorben. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt.
„Wir haben zwei Tote“, bestätigte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Opfern handelt es sich um Patienten. Nach Angaben der Polizei wurden zudem mehr als 30 Menschen verletzt. Unter ihnen seien aber keine Schwerverletzten.
Brand in Zimmer breitete sich aus
Ersten Erkenntnissen zufolge war es in einem Patientenzimmer zu dem Feuer gekommen. Ob die beiden Toten gemeinsam in dem Zimmer lagen, war zunächst unklar.
Der Dachstuhl des Krankenhauses hatte den Angaben zufolge gegen 4.30 Uhr Feuer gefangen. Patienten und das Krankenhauspersonal wurden aus dem Gebäude evakuiert. Wie viele Menschen aus dem Krankenhaus geholt wurden, war zunächst unklar. In der Früh schlugen Flammen und Rauch aus dem Dach des fünfgeschossigen Hauses.
Das Klinikum Helene von Bülow hat 160 Betten. Es ist das einzige Krankenhaus in der Stadt und es stellt als Akutklinik unter anderem die Grund- und Regelversorgung in der Region sicher.
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