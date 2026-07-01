Bei La Strada fliegen wieder Menschen und Ideen

Sogar der Dachstein kommt für das Festival nach Graz

Das Duo Deutinger und Gottfarb verwächst im Botanischen Garten mit dem Ökosystem und hinterfragt, wie sich der Mensch auf die Umwelt auswirkt. Und im Atelier Jungwirth holt man den Dachstein als audiovisuelle Installation in die Stadt und lässt auch einen eigens komponierten „Dachsteinklang“ erklingen. Zudem gibt es zahlreiche Workshops und „community art“-Projekte, an denen jeder und jede teilnehmen kann.