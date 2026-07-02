Premier-League-Klub jagt ÖFB-Verteidiger!

David Affengruber könnte schon bald den nächsten großen Schritt in seiner Karriere machen. Nach einer starken Premierensaison mit dem FC Elche in Spanien hat der ÖFB-Verteidiger das Interesse mehrerer Klubs geweckt – allen voran das eines Premier-League-Klubs.
Mit starken Leistungen trug der 25-Jährige maßgeblich dazu bei, dass Elche als Aufsteiger den Klassenerhalt schaffte. Wie es für Affengruber auf Klubebene weitergeht, ist allerdings offen. Sein Vertrag läuft nur noch bis Sommer 2027, seit Wochen wird über einen Wechsel spekuliert.
Europa League als Lockruf
Laut Sky soll sich Bournemouth intensiv um den Innenverteidiger bemühen. Die „Cherries“ beendeten die vergangene Premier-League-Saison auf Rang sechs und werden kommende Saison in der Europa League antreten. Elche soll für den ÖFB-Legionär eine Ablöse von sieben bis acht Millionen Euro verlangen. Für einen Premier-League-Klub wohl mehr als stemmbar.
Eine endgültige Entscheidung ist laut dem Bericht noch nicht gefallen. Möglich ist, dass sich im Transferpoker erst nach der Weltmeisterschaft etwas bewegt.
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