Premier-League-Klub jagt ÖFB-Verteidiger!

Europa League als Lockruf

Laut Sky soll sich Bournemouth intensiv um den Innenverteidiger bemühen. Die „Cherries“ beendeten die vergangene Premier-League-Saison auf Rang sechs und werden kommende Saison in der Europa League antreten. Elche soll für den ÖFB-Legionär eine Ablöse von sieben bis acht Millionen Euro verlangen. Für einen Premier-League-Klub wohl mehr als stemmbar.