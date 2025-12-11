Im Süden hieß es zuletzt, dass die Ukraine die Front nahe Huljajpole in Saporischschja stabilisiert hat. Wie ist jetzt die Lage in dem Gebiet?

Was Huljajpole betrifft, so entsprachen die Berichte, die im Umlauf waren, nicht der Realität. Die Lage dort ist sehr schwierig. Derzeit befinden sich die Russen in Huljajpole in der ersten Phase der Infiltration von Sabotagegruppen in die östlichen Vororte entlang des Ufers des Flusses Hajtschul. Sie versuchen über diese Richtung – zum Beispiel über die Naberezhna-Straße – in die Stadt selbst einzudringen und Stellungen an ihrem östlichen Rand zu errichten (siehe Karte unten). Im Laufe des Dezembers werden die Russen ihre Angriffsoperationen und Infiltrationen innerhalb der Stadt verstärken. Der Teil am Ostufer des Flusses wird auf jeden Fall verloren gehen. Gleichzeitig besteht die Chance, das Westufer eine uneinnehmbare Bastion zu verwandeln. Wenn alles richtig gemacht wird, kann der Fluss Hajtschul zu einer Verteidigungslinie werden, die die Russen nicht überqueren können. Dann werden sie Huljajpole tatsächlich nicht einnehmen können. Und der östliche Teil wird für sie zu einer Falle innerhalb einer Todeszone werden, in der sie einfach ununterbrochen vernichtet werden.