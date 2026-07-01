Nachbar dagegen: Holding Graz weist Vorwurf zurück

Thema kocht seit Wochen hoch

Nachdem eine Bürgerinitiative sich um negative Auswirkungen auf Gesundheit und Klima sorgte und auch die GAW Bedenken äußerte, geht Pildner-Steinburg nun weiter. Die GAW ließ ein Gutachten erstellen und reichte – wie berichtet – Beschwerde gegen den positiven UVP-Bescheid ein.

Die Beschwerde liegt der „Krone“ vor. Darin wird von falschen Zahlenangaben gesprochen, mit denen die „Energie Graz“ (Teil der Holding) operiere. Man befürchtet, dass es vor Ort nicht zu weniger Lkw-Fahrten kommt, sondern zu deutlich mehr. Da Müll aus anderen Bezirken der Steiermark erst nach Graz gebracht werden müsse, um die neue Anlage voll auszulasten.