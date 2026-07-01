Pleitegeier kreist über Emser Bau-Unternehmen

Wie viele Dienstnehmer vom Konkurs betroffen sind, ist derzeit noch offen. Auch über die Gründe des Vermögensverfalls ist noch nichts bekannt. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Surena Ettefagh in Frastanz bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 13. August anmelden. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein.