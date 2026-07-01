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Schuldenberg angehäuft

Pleitegeier kreist über Emser Bau-Unternehmen

Vorarlberg
01.07.2026 19:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über das Vermögen der ART3 GmbH in Hohenems wurde das Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV1870 berichtet. Das Unternehmen steht mit mehr als 600.000 Euro in der Kreide. 

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Die ART3 GmbH mit Sitz in Hohenems ist in finanzielle Schieflage geraten.  Das Unternehmen aus dem Bau- und Bauhilfsgewerbe hat einen Schuldenberg von 618.000 Euro angehäuft, das Konkursverfahren wurde auf Eigenantrag eröffnet. 

Wie viele Dienstnehmer vom Konkurs betroffen sind, ist derzeit noch offen. Auch über die Gründe des Vermögensverfalls ist noch nichts bekannt. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Surena Ettefagh in Frastanz bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 13. August anmelden. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein.

  

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