Jetzt wird auch Italo-Albanerin zu einer Rebellin

Am Weg zur Allrounderin

„Ihre Spezialdisziplinen sind Slalom und Riesenslalom. Sie wird aber auch den Super-G in ihr Programm aufnehmen, wo es sinnvoll ist. Speed-Disziplinen erfordern natürlich eine gewisse Aufbauphase. Ich sehe in Lara Colturi jedoch eine der wenigen Allrounderinnen, die in mehreren Disziplinen sehr stark sein können“, sagt der Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 1993 in Morioka (Jap). Es freut mich zudem, dass ihr Servicemann Andrea Vianello diesen Schritt gemeinsam mit ihr geht. Wir kennen ihn schon länger, da er bereits einige unserer Athleten betreut hat. Das ist sicherlich eine sehr gute Lösung für Lara Colturi.“