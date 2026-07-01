AMS-Chef will Arbeitskräfte 55+ fördern

Erholung in der Baubranche

Ende Juni waren 10.785 Vorarlberger ohne Job. Das entspricht einem Anstieg von 503 Personen oder 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Anzahl der Personen in einer Ausbildung oder Qualifizierung um 193 (-7,7 Prozent) auf insgesamt 2302. 940 offene Lehrstellen (+198 oder 26,7 Prozent) standen zur Verfügung, welche in den kommenden Wochen oder Monaten besetzt werden können. Die Anzahl der Lehrstellensuchenden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 8 oder 3,5 Prozent auf insgesamt 236 Personen. Auf eine offene Stelle entfielen statistisch 1,2 Lehrstellensuchende. Positiv war der Trend auch bei den Bauberufen. In dieser Branche konnte nach herausfordernden Zeiten ein Anstieg von 54 oder 19,9 Prozentgegenüber dem Vorjahresmonat auf insgesamt 326 Stellen verzeichnet werden. Mit 5,9 Prozent lag die Arbeitslosenquote in Vorarlberg unter dem bundesweiten Durchschnitt von 6,9 Prozent.