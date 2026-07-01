Auto schleudert auf A14 mehrfach gegen Leitschiene

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Rheintalautobahn (A14) auf Höhe Schlins. Ein 37-jähriger Autofahrer aus der Schweiz verlor kurz nach 9 Uhr zwischen Frastanz und Nenzing aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Das Auto geriet ins Schleudern und knallte in weiterer Folge mehrfach gegen die Außenleitschiene, ehe es auf der Überholspur stehen blieb. Der Lenker zog sich Verletzungen unbekannten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus nach Bludenz gebracht.
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