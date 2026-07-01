Auto schleudert auf A14 mehrfach gegen Leitschiene

Das Auto geriet ins Schleudern und knallte in weiterer Folge mehrfach gegen die Außenleitschiene, ehe es auf der Überholspur stehen blieb. Der Lenker zog sich Verletzungen unbekannten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von den Rettungskräften ins Landeskrankenhaus nach Bludenz gebracht.