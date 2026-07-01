Rentnerin wurde im Tunnel aus Wrack geschnitten

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen im Achraintunnel zwischen Alberschwede und Dornbirn Nord (Vorarlberg). Ein Autofahrer rammte einen Anhänger, die Beifahrerin musste anschließend aus dem demolierten Auto befreit werden.
Am Mittwochmorgen musste der Achraintunnel – wieder einmal – gesperrt werden. Grund waren diesmal aber keine Sanierungsarbeiten, sondern ein Unfall: Ein Autolenker war mit seinem Wagen in Richtung Alberschwende unterwegs, als er einen Signalanhänger mit Verkehrsschildern vor einer Baustelle übersah: Er rammte den Anhänger, der durch den Crash stark beschädigt wurde.
Auch der Pkw wurde im Front- und Beifahrerbereich demoliert, die Beifahrerin konnte das Wrack nicht selbstständig verlassen und musste von den Florianijüngern mit der Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Sie und der Fahrer wurden glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Der Pkw und der Anhänger mussten aus dem Tunnel abtransportiert werden. Durch die Tunnelsperre bildete sich Stau – dieser löste sich erst nach rund 90 Minuten auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.