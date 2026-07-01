Rentnerin wurde im Tunnel aus Wrack geschnitten

Auch der Pkw wurde im Front- und Beifahrerbereich demoliert, die Beifahrerin konnte das Wrack nicht selbstständig verlassen und musste von den Florianijüngern mit der Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Sie und der Fahrer wurden glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Der Pkw und der Anhänger mussten aus dem Tunnel abtransportiert werden. Durch die Tunnelsperre bildete sich Stau – dieser löste sich erst nach rund 90 Minuten auf.