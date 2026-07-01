Showdown der rot-weiß-roten Sprintraketen wartet

Eigener Kopf war im Weg

Revanche-Gelüste für das heutige Aufeinandertreffen im Burgenland – bei dem auch ihre ÖLV-Staffelkollegin Christiania Williams, die über eine Bestzeit von 10,96 Sekunden verfügt, dabei ist – hegt sie keine. Klar ist aber auch: „Ich will immer gewinnen. Im Vordergrund steht für mich dieses Mal allerdings, dass ich endlich wieder ein technisch sauberes Rennen laufe. Zuletzt ist mir das leider nicht gelungen, wobei mir da auch mein eigener Kopf etwas im Weg gestanden ist.“