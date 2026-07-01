Rund zwei Drittel der Männer gehen in Frühpension

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die fehlenden Pensionsreformen im Budget und fordert Maßnahmen, um das tatsächliche Pensionsantrittsalter stärker an das gesetzliche anzugleichen. Vor allem Frühpensionen müssten unattraktiver werden, um den Staatshaushalt langfristig zu entlasten.
Die fehlenden Reformen des kürzlich von der Regierung vorgestellten Doppelbudgets für 2027 und 2028 stoßen vielen sauer auf, darunter auch der Interessenvertretung Bund der Steuerzahler. Sie sehen Strukturreformen „nicht ansatzweise angegangen“ und pochen auf ein Angleichen des faktischen Pensionsantrittsalters an das Gesetzliche.
Laut Pensionsversicherung (PV) ist im vergangenen Jahr das Antrittsalter der Frauen von 60,2 (2024) auf 60,7 Jahre (2025) gestiegen, das gesetzliche Antrittsalter folgt gerade einem Pfad. Bei den Männern ist es hingegen seit 1955 gleich, obwohl die Lebenserwartung seitdem stark angestiegen ist.
Seit dem 1. Jänner 2024 wird das Alter für den Pensionsantritt von Frauen schrittweise vom bisherigen 60. Lebensjahr an das der Männer (65. Lebensjahr) angeglichen. Bis zum Jahr 2033 steigt das Antrittsalter für die reguläre Alterspension somit jedes Jahr um ein halbes Jahr an.
Frühpensionisten kommen den Staat teuer zu stehen
Weil im Jahr 2024 satte 63 Prozent der Männer hierzulande frühzeitig in Pension gegangen sind, müsse die Frühpension unattraktiver werden. Laut Präsident Oliver Ginthör fallen die Abschläge bei Frühpension zu gering aus, das belastet das Budget, weil zugleich Beträge fehlen.
Richard Elhenicky, Generalsekretär vom Bund der Steuerzahler, rechnet vor, dass ein 64-Jähriger, der zuletzt 4000 Euro im Monat verdient hat und bei einem Pensionsbezug von 3000 Euro monatlich noch 20 Jahre lebt, das System durch ein einziges Jahr früheren Pensionsantritt mit rund 12.000 Euro belastet.
Bei Gesamtausgaben des Bundes von rund 126 Milliarden Euro entfallen mit etwa 33 Milliarden Euro mehr als ein Viertel des Budgets auf den Bundeszuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung, einschließlich der Beamtenpensionen.
Die Interessenvertretung kritisiert zudem, dass die Politik das Problem mit der Arbeitslosigkeit älterer Menschen zu häufig über einen vorzeitigen Pensionsantritt löse. Anstatt ältere Arbeitskräfte länger im Erwerbsleben zu halten oder ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern, würden sie früher in Pension geschickt. Dadurch sinke zwar die Zahl der Arbeitslosen in der Statistik, gleichzeitig steige jedoch die finanzielle Belastung für den Staat, weil die Betroffenen länger Pension beziehen und dem Arbeitsmarkt früher verloren gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.