Rund zwei Drittel der Männer gehen in Frühpension

Die Interessenvertretung kritisiert zudem, dass die Politik das Problem mit der Arbeitslosigkeit älterer Menschen zu häufig über einen vorzeitigen Pensionsantritt löse. Anstatt ältere Arbeitskräfte länger im Erwerbsleben zu halten oder ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern, würden sie früher in Pension geschickt. Dadurch sinke zwar die Zahl der Arbeitslosen in der Statistik, gleichzeitig steige jedoch die finanzielle Belastung für den Staat, weil die Betroffenen länger Pension beziehen und dem Arbeitsmarkt früher verloren gehen.