Pkw landete nach Überschlag in Tirol auf dem Dach

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz)! Ein 32-jähriger Pkw-Lenker geriet auf einen Grünstreifen, sein Fahrzeug überschlug sich. Er und sein Beifahrer blieben wohl unverletzt.
Zum Vorfall kam es gegen 1.30 Uhr auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Buch in Tirol. Dort war ein 32-jähriger Rumäne gemeinsam mit seinem 31-jährigen Landsmann auf dem Beifahrersitz in Richtung Schwaz unterwegs.
Wie die Polizei mitteilt, soll er nach eigenen Angaben wegen Übermüdung mit dem Fahrzeug zu weit nach links über die Gegenfahrbahn geraten und dann auf einen Grünstreifen aufgefahren sein.
Lenker bleiben wohl unverletzt
Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien und wiesen wohl keine offensichtlichen Verletzungen auf.
Sie wurden dennoch zur Abklärung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Buch konnte das Auto bergen, ein Abschleppdienst entfernte es von der Unfallstelle.
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