Landwirt (58) stürzte mit Traktor in den Tod

Schwiegersohn fand ihn

Der Landwirt wurde dabei mutmaßlich aus dem Fahrerhaus geschleudert und blieb schwer verletzt neben dem Fahrzeug liegen. Sein Schwiegersohn fand den Verunfallten wenig später und leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Doch leider vergebens. Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Notarzt konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.