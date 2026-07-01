Landwirt (58) stürzte mit Traktor in den Tod

Dramatischer Unfall am Dienstagabend in Kainach bei Voitsberg in der Steiermark. Ein 58-jähriger Landwirt verletzte sich tödlich, als sein Traktor von der Fahrbahn abkam und umstürzte.
Gegen 20 Uhr war der 58-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg nach getaner Arbeit mit seinem Traktor auf dem Weg nach Hause, in den Ortsteil Hemmerberg von Kainach bei Voitsberg.
Aus bislang unbekannter Ursache verlor er auf der Gemeindestraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Traktor kam rechts von der Fahrbahn auf eine Böschung ab und kippte aufgrund der starken Schräglage auf die linke Seite.
Schwiegersohn fand ihn
Der Landwirt wurde dabei mutmaßlich aus dem Fahrerhaus geschleudert und blieb schwer verletzt neben dem Fahrzeug liegen. Sein Schwiegersohn fand den Verunfallten wenig später und leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Doch leider vergebens. Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Notarzt konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
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