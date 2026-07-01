Blake Lively fordert von Baldoni Millionensumme

Eigentlich haben Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni im Mai ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film „Nur noch ein einziges Mal“ beigelegt. Doch nun fordert die 38-Jährige von Baldoni und Wayfarer Studios rund acht Millionen Dollar (7,02 Mio. Euro) zur Erstattung von Anwalts- und Prozesskosten, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.