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Immense Anwaltskosten

Blake Lively fordert von Baldoni Millionensumme

Society International
01.07.2026 07:46
Der Rechtsstreit von Blake Lively und Justin Baldoni ist eigentlich beigelegt, doch nun fordert ...
Der Rechtsstreit von Blake Lively und Justin Baldoni ist eigentlich beigelegt, doch nun fordert die Schauspielerin von ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni eine Millionensumme.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich haben Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni im Mai ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film „Nur noch ein einziges Mal“ beigelegt. Doch nun fordert die 38-Jährige von Baldoni und Wayfarer Studios rund acht Millionen Dollar (7,02 Mio. Euro) zur Erstattung von Anwalts- und Prozesskosten, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

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Baldonis Team muss laut Medien bis Mitte Juli auf die Forderung reagieren. Ein Richter entscheidet über die Höhe der Geldsumme.

Wegen sexueller Belästigung angezeigt
Lively („Gossip Girl“), die mit Hollywoodstar Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren 42-jährigen Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von „Nur noch ein einziges Mal“ angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen.

Lively warf Baldoni vor, sie beim Dreh zu „Nur noch ein einziges Mal“ sexuell belästigt zu ...
Lively warf Baldoni vor, sie beim Dreh zu „Nur noch ein einziges Mal“ sexuell belästigt zu haben. Die Vorwürfe wurden vor Gericht abgewiesen.(Bild: AP/Nicole Rivelli)

Baldoni („Jane the Virgin“), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgeschlagen worden.

Vorwürfe vom Gericht abgewiesen
Anfang April waren auch etliche von Livelys Vorwürfen vom Gericht abgewiesen worden, darunter Vorwürfe sexueller Belästigung. Nur noch drei von zunächst 13 Punkten, darunter Vertragsbruch, sollten am Ende Gegenstand eines Prozesses sein.

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Im Mai kam es zu einer außergerichtlichen Einigung der Parteien und damit zu einer Beilegung des Gerichtsstreits. Der Richter sprach Lively aber das Recht zu, die Erstattung von Anwaltskosten zu beantragen.

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