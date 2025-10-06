Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg

In dem Gespräch dem ungarischen Online-Medium Partizán, das als Video auf Youtube veröffentlicht wurde, entwickelt Merkel eine eigenwillige Interpretation der Ereignisse, die im Februar 2022 zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs geführt haben sollen.

Merkel begründet Ukraine-Krieg mit Polens Angst vor Putin

Die Alt-Kanzlerin erzählt, wie sie 2021 ein neues diplomatisches Format angestrebt habe, um „mit Putin direkt als Europäische Union“ zu sprechen. Dieses sei jedoch von Polen und den baltischen Staaten blockiert worden – aus „Angst“, die EU könne keine gemeinsame Russland-Politik finden. Nach Merkels Darstellung trug dieses Scheitern zur Eskalation und schließlich zum Krieg bei. „Dann bin ich aus dem Amt geschieden, und dann hat die Aggression Putins begonnen“, so Merkel. Zu den drei baltischen Staaten gehören Estland, Lettland und Litauen.

Video: Das brisante Interview von Angela Merkel