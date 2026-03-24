Bilderbuch-Gitarrist Michael Krammer steigt aus!

„Wir respektieren Mikes neues Leben mit allem, was das für uns als Band in Konsequenz bedeutet“, betont die Band via Instagram. „Bilderbuch schöpft schon immer Kraft aus der Veränderung und dem Mut, neu anzufangen.“ Man sei „bereit für eine neue Ära“. Im Februar wurde die Single „Irgendwo“ veröffentlicht und Bilderbuch kündigen für 2026 ihr neuntes Album an.