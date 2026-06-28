Krebskranker TV-Koch Lafer will zum Mount Everest

Hitze macht ihm zu schaffen

„Es ist ein Schicksalsschlag, man muss ihn nehmen, wie er ist, und das Beste daraus machen“, sagte Lafer auf der Veranstaltung in München der „Abendzeitung“. In dem Interview räumte er ein, dass ihm die Krebsdiagnose zu schaffen mache. „Am Anfang ging es mir besser damit, gerade bin ich in einer Krisenphase.“ Vor allem die Hitze setze ihm zu, sagte Lafer. „Neben der anderen Belastung ist die Temperatur herausfordernd.“