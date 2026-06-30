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Spott und Häme | Kein Cordoba

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(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Spott und Häme ergießt sich nun über das deutsche Fußball-Nationalteam, nachdem Neuer & Co. im Sechzehntelfinale aus der WM geworfen wurden. Von Paraguay! Der größte Spott, der größte Ärger kommt aus dem Heimatland der ausgeschiedenen Kicker selbst. Von der „Nacht der Schande“ ist da von Berlin bis München die Rede. Erst recht wird außerhalb Deutschlands über die Mannschaft, aber da auch gleich über das ganze Land Häme verbreitet. So hört man etwa, dass in britischen Pubs lauthals „Auf Wiedersehen“ gesungen wurde. Auf Deutsch, ansonsten nicht gerade die Lieblings-Sprache der Engländer. Hier in Österreich soll es aber auch Menschen geben, die sich über Niederlagen und frühzeitige Heimreisen der Deutschen (gemeint die Fußballmannschaft, keinesfalls die Touristen!) eher freuen als ärgern.

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Kein Cordoba. Man erinnere sich an die UNO-Entscheidung vor wenigen Wochen: Da ritterten Österreich und Deutschland um einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Der gilt allgemein als minderbedeutend. Aber Österreich schlug in diesem Rennen Deutschland – und schon war es bedeutend. Im ewigen Duell beim ESC lag Deutschland beim Finale in Wien im Mai zwar vor Österreich – aber auf dem drittletzten Platz. Und wenn der „große Bruder“ beim Song Contest auch schlecht abschneidet, dann ist ein vorletzter Platz für Österreich gleich etwas leichter zu ertragen. Und jetzt die WM! Österreich ist noch dabei, Deutschland nicht mehr. Das liegt unter anderem daran, dass Österreich sein Sechzehntelfinalspiel erst am Donnerstag bestreitet. Wie wir wissen, wird es gegen Spanien auch nicht ganz leicht. Aber nachdem – vermeintlich – große Mannschaften wie eben Deutschland oder auch die Niederlande bereits rausgekickt wurden, wächst die heimische Hoffnung auf ein ähnliches David-gegen-Goliath-Erlebnis. Cordoba, als wir selbst die Deutschen 1978 rausschmissen allerdings werden wir diesmal keines erleben, auch wenn unsere Mannschaft weiterkommt. Weil ja die Deutschen schon weg sind und als Gegner gar nicht mehr infrage kommen …

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