3,30 statt 3,20 Euro: Heute werden Öffis teurer

Keine Lösung für Grenz-Problem in Sicht

In Kärnten zahlt man für ein Klimaticket 449 Euro – wer ein solches und das steirische Pendant besitzt, kann allerdings nicht durch den Koralmtunnel fahren, sondern muss für die Grenze ein eigenes Ticket lösen (wir haben berichtet). Noch immer ist dazu keine Lösung in Sicht, heißt es aus dem Büro der steirischen Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). „Das Klimaticket Österreich bietet für Verbundgrenzen überschreitende Fahrten jedoch schon jetzt ein sehr attraktives Angebot“ – das kostet mit 1400 Euro allerdings 419 Euro mehr als die beiden Regionalkarten zusammen.