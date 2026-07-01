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Blamables WM-Aus

Lothar: „Julian muss ehrlich zu sich selbst sein“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 04:16
Lothar Matthäus schrieb in seiner Kolumne über Deutschlands WM-Aus.
Lothar Matthäus schrieb in seiner Kolumne über Deutschlands WM-Aus.(Bild: Krone KREATIV/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Julian muss ehrlich zu sich selbst sein: Hat er das Letzte aus der Mannschaft herausgeholt? Ich sage klar: nein!“ In seiner Kolumne für Sky nahm Lothar Matthäus Deutschlands Nationalmannschaft nach dem blamablen Ausscheiden gegen Paraguay genau unter die Lupe. Der Experte fordert einen radikalen Umbruch ...

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Zum dritten Mal in Folge hat die DFB-Elf das WM-Viertelfinale verpasst. Schieden unsere Nachbarn in Russland und Katar in der Gruppenphase aus, war diesmal im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay Schluss. Überraschend, enttäuschend, blamabel ...

War‘s das für Julian Nagelsmann?
War‘s das für Julian Nagelsmann?(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

„Gefühlt geht es uns nicht besser als Italien. Die Italiener waren dreimal gar nicht dabei“, fasste es Matthäus zusammen. Der 65-Jährige habe gegen Paraguay keine Spielidee gesehen und auch abseits des Rasens dürfte nicht alles ideal abgelaufen, so Matthäus‘ Vermutung. „Zum Beispiel das Thema Reisen und Familienbesuche. Die Familie ist wichtiger als jedes Fußballturnier, aber wenn du bei einer WM bist, sollte der Fokus darauf liegen. Wenn du vier Tage nach dem 1:2 gegen Ecuador gegen Paraguay spielst, brauchst du Zeit, um Dinge aufzuarbeiten. Man sollte erst einmal Erfolge vorweisen können. Wenn man das Achtelfinale übersteht, kann doch die Familie gerne kommen.“

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„Hoffe, dass Völler intern genauso Klartext spricht“
Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann im Amt bleibt, kann sich Matthäus nicht vorstellen. „Dass er nicht selbst zurücktritt, kann ich zwar nachvollziehen, aber Julian muss ehrlich zu sich selbst sein: Hat er das Letzte aus der Mannschaft herausgeholt? Ich sage klar: nein!“, so der Weltmeister von 1990 deutlich. „Nagelsmann hat die Mannschaft ergebnismäßig nicht nach vorn gebracht. Nicht bei der Heim-EM und auch nicht im Final4 der Nations League. Ich hoffe, dass Völler intern genauso Klartext spricht, wie er es mit uns Experten macht. Es muss jeder kleine Stein umgedreht werden. Man muss genau hinschauen und sehen, was gut war und was schlecht war“, muss sich laut Matthäus einiges ändern.

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