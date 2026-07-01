Lothar: „Julian muss ehrlich zu sich selbst sein“

„Hoffe, dass Völler intern genauso Klartext spricht“

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann im Amt bleibt, kann sich Matthäus nicht vorstellen. „Dass er nicht selbst zurücktritt, kann ich zwar nachvollziehen, aber Julian muss ehrlich zu sich selbst sein: Hat er das Letzte aus der Mannschaft herausgeholt? Ich sage klar: nein!“, so der Weltmeister von 1990 deutlich. „Nagelsmann hat die Mannschaft ergebnismäßig nicht nach vorn gebracht. Nicht bei der Heim-EM und auch nicht im Final4 der Nations League. Ich hoffe, dass Völler intern genauso Klartext spricht, wie er es mit uns Experten macht. Es muss jeder kleine Stein umgedreht werden. Man muss genau hinschauen und sehen, was gut war und was schlecht war“, muss sich laut Matthäus einiges ändern.