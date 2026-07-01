WM-Vorteil? So trainiert England Elfmeterschießen

„Wir kennen die Schützen“

Vor dem Sechzehntelfinale heute gegen die DR Kongo (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ist auch der Ernstfall Elfmeterschießen schon vorbereitet. „Wir fragen die Spieler nicht, wir kennen die Schützen“, sagte Tuchel im Stadion von Atlanta. Man lege nur die Reihenfolge fest, denn man könne nicht vorausplanen, wer letztlich noch auf dem Platz und wer ausgewechselt sei. Einen Psychologen speziell für Elfmeterschießen hat Tuchel bisher nicht eingebunden.