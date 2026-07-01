Venezuela-Juwel stirbt mit Freundin unter Trümmern

Lokalen Medienberichten zufolge befand sich das Paar vergangenen Mittwoch in einem Wohngebäude in Los Corales, als dieses bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 einstürzte. Berroteran und Sandoval konnten erst 44 Stunden nach der Tragödie geborgen werden, für sie kam jede Hilfe zu spät.