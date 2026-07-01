Venezuela-Juwel stirbt mit Freundin unter Trümmern

Venezuelas Fußball-Verband trauert um Yimvert Berroteran. Der talentierte Nachwuchsspieler kam gemeinsam mit seiner Freundin Valentina Sandoval bei den schlimmen Erdbeben in La Guaira ums Leben. Er wurde gerade einmal 18 Jahre alt ...
Lokalen Medienberichten zufolge befand sich das Paar vergangenen Mittwoch in einem Wohngebäude in Los Corales, als dieses bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 einstürzte. Berroteran und Sandoval konnten erst 44 Stunden nach der Tragödie geborgen werden, für sie kam jede Hilfe zu spät.
Doublesieger
Berroteran zählte zu den größten Stürmer-Talenten seines Landes, 2025 wurde er mit Universidad Central de Venezuela FC Meister und Pokalsieger. Außerdem stand der Youngster bereits dreimal für das U20-Nationalteam Venezuelas auf dem Rasen.
„Wir sind sicher, dass du weiterhin Menschen auf die schönste und besondere Weise zum Lachen bringen und dass du weiterhin Tore schießen wirst, wo immer du auch bist. Ruhe in Frieden, Yimvert“, verabschiedete sich sein Verein.
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