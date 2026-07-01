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Emotionen in Wimbledon

Serena Williams: Sensations-Comeback misslungen

Tennis
01.07.2026 02:00
Serena Williams (44) spielte zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder ein Einzel.
Serena Williams (44) spielte zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder ein Einzel.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In ihrem ersten Einzel-Auftritt seit knapp vier Jahren bzw. 1396 Tagen hat sich die 44-jährige Tennis-Ikone Serena Williams in der ersten Runde von Wimbledon geschlagen geben müssen. Im Generationenduell gegen die 20-jährige Australierin Maya Joint gab es nach 2:22 Stunden ein 3:6, 7:6(6) und 3:6. Die Fans haben die US-Amerikanerin trotzdem gefeiert. 

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Im Tiebreak des zweiten Abschnitts wehrte Williams einen Matchball ab und rettete sich noch in den dritten Durchgang. Doch nach 2:22 Stunden Spielzeit verabschiedete sich die einstige Weltranglisten-Erste winkend vom Publikum.

Am Ende wirkte Serena Williams auch müde, ihre deutlich jüngere Kontrahentin nutzte ihre Vorteile bei der Fitness aus und ging auch das Tempo in den Ballwechseln jederzeit mit.

  „Es war wirklich großartig, zurück in Wimbledon zu sein“, meinte Williams danach. „Ich habe es nie erwartet, hier zu sein. Die Stimmung war beeindruckend, auf den Court gehen war beeindruckend. Ich habe das mehr genossen als alles andere.“ Den letzten ihrer sieben Wimbledon-Titel im Einzel hat der US-Star vor zehn Jahren geholt.

Williams-Bezwingerin hatte seit Jänner kein Match gewonnen
„Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wow. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist“, sagte Joint nach ihrem Erfolg gegen die per Wildcard angetretene Williams. „Ich habe in der letzten Nacht nicht viel geschlafen. Sie hat so eine Aura, sie ist so eine Legende.“ Für die Weltranglisten-87. ist es ein großer Sieg nach einer desaströsen Phase, sie hatte seit Mitte Jänner kein Match mehr gewonnen.

Williams hatte gesagt, sie habe nichts mehr zu beweisen. „Ich denke, zum ersten Mal in meiner Karriere sind meine Erwartungen definitiv anders.“ Sie spielt mit ihrer Schwester Venus nun noch im Doppel.

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