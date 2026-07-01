Serena Williams: Sensations-Comeback misslungen

In ihrem ersten Einzel-Auftritt seit knapp vier Jahren bzw. 1396 Tagen hat sich die 44-jährige Tennis-Ikone Serena Williams in der ersten Runde von Wimbledon geschlagen geben müssen. Im Generationenduell gegen die 20-jährige Australierin Maya Joint gab es nach 2:22 Stunden ein 3:6, 7:6(6) und 3:6. Die Fans haben die US-Amerikanerin trotzdem gefeiert.
Im Tiebreak des zweiten Abschnitts wehrte Williams einen Matchball ab und rettete sich noch in den dritten Durchgang. Doch nach 2:22 Stunden Spielzeit verabschiedete sich die einstige Weltranglisten-Erste winkend vom Publikum.
Am Ende wirkte Serena Williams auch müde, ihre deutlich jüngere Kontrahentin nutzte ihre Vorteile bei der Fitness aus und ging auch das Tempo in den Ballwechseln jederzeit mit.
„Es war wirklich großartig, zurück in Wimbledon zu sein“, meinte Williams danach. „Ich habe es nie erwartet, hier zu sein. Die Stimmung war beeindruckend, auf den Court gehen war beeindruckend. Ich habe das mehr genossen als alles andere.“ Den letzten ihrer sieben Wimbledon-Titel im Einzel hat der US-Star vor zehn Jahren geholt.
Williams-Bezwingerin hatte seit Jänner kein Match gewonnen
„Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wow. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist“, sagte Joint nach ihrem Erfolg gegen die per Wildcard angetretene Williams. „Ich habe in der letzten Nacht nicht viel geschlafen. Sie hat so eine Aura, sie ist so eine Legende.“ Für die Weltranglisten-87. ist es ein großer Sieg nach einer desaströsen Phase, sie hatte seit Mitte Jänner kein Match mehr gewonnen.
Williams hatte gesagt, sie habe nichts mehr zu beweisen. „Ich denke, zum ersten Mal in meiner Karriere sind meine Erwartungen definitiv anders.“ Sie spielt mit ihrer Schwester Venus nun noch im Doppel.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.