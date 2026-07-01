Serena Williams: Sensations-Comeback misslungen

Williams-Bezwingerin hatte seit Jänner kein Match gewonnen

„Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wow. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist“, sagte Joint nach ihrem Erfolg gegen die per Wildcard angetretene Williams. „Ich habe in der letzten Nacht nicht viel geschlafen. Sie hat so eine Aura, sie ist so eine Legende.“ Für die Weltranglisten-87. ist es ein großer Sieg nach einer desaströsen Phase, sie hatte seit Mitte Jänner kein Match mehr gewonnen.